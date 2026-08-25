Нічна атака Росії: українська ППО знешкодила 124 дрони

У ніч проти 25 серпня Росія здійснила масовану атаку по Україні, застосувавши балістичну та керовану авіаційну ракети, а також 150 ударних безпілотників. Сили ППО знищили або подавили більшість ворожих БпЛА різних типів.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Скільки цілей збила ППО?

Атака розпочалася о 18:00 24 серпня. Російські військові застосували балістичну ракету "Іскандер-М" із Ростовської області, керовану авіаційну ракету Х-31П із Брянської області, а також 150 ударних БпЛА.

Серед безпілотників були Shahed, зокрема реактивні, "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія". Росія запускала їх із напрямків Орла, Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованої Донецької області та Гвардійського в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила або подавила 124 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході України. Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 17 локаціях, ще на 7 локаціях зафіксували падіння уламків збитих цілей.

Станом на зараз атака ще триває: у повітряному просторі України залишалися кілька російських безпілотників. Українців закликали дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про дефіцит ракет для різних засобів протиповітряної оборони України. Проблема стосується не лише американських систем Patriot, а й інших наземних та авіаційних платформ.

Керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що без необхідних боєприпасів ані винищувачі, ані зенітно-ракетні комплекси не можуть повноцінно виконувати завдання. За його словами, дефіцит ракет є одним із ключових викликів для української ППО.

Тему посилення протиповітряної оборони України порушував і Президент Володимир Зеленський під час переговорів із лідерами країн Північної Європи. Особливого значення цьому питанню надають напередодні осінньо-зимового періоду, коли Росія традиційно намагається посилювати удари по українській інфраструктурі.

Водночас російські військові змінюють тактику застосування ракет і збільшують частку балістичного озброєння порівняно з крилатими ракетами. У Повітряних силах наголошують, що Україні необхідно постійно поповнювати запаси ракет-перехоплювачів, щоб ефективно протидіяти російським атакам.