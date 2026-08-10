Летіла ракета Х-59/69, "Бандеролі" та понад 120 дронів: у ПС розповіли деталі атаки по Україні

Росія продовжує тероризувати мирні міста. У ніч проти 10 серпня українська ППО зуміла збити 95 ворожих цілей.

Дрони запускали з Росії та ТОТ. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Що відомо про результати роботи ППО?

У понеділок, 10 серпня, російські війська атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69, трьома баражуючими боєприпасами "Бандероль" з акваторії Чорного моря та 126 ударними БпЛА.

Безпілотники були типу "Шахед" (зокрема реактивні), "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія". Запуски здійснювали з напрямків Курська, Міллерового, Орла, Приморсько-Ахтарська у Росії, а також з Донецька та Гвардійського у Криму.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 09:00 ППО вдалось збити та подавити 92 ворожі БпЛА та три боєприпаси "Бандероль" у північних, південних і східних областях. Ворожа ракета також не досягла цілі.

Втім, зафіксовані влучання 31 ударного дрона на 22 локаціях, а також падіння уламків у двох місцях.



Результати роботи ППО / Інфографіка Повітряних Сил

Заступник командира антишахедного батальйону Darknode зазначив, що з осені 2022 року основним типом російських БпЛА для ударів по Україні були дрони-камікадзе "Шахед-136" або "Герань-2". Проте зараз Кремль нарощує кількість реактивних дронів. Країна-агресорка здатна виготовляти вже понад 500 безпілотників на місяць.