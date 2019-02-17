19:36
17 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Страшна травма Путіна. "Щедра" російська душа
      Вєсті Кремля
      17:46, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко у небезпеці. Любовні послання політиків
      Вєсті.UA
      17:55, 16 лютого
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Нічого не зрозумів, – бойовик із Донбасу обурюється, йому заборонили в’їжджати до РФ

      749 Читать новость на русском
      Проросійський бойовик В'ячеслав Д'яконов
      Проросійський бойовик В'ячеслав Д'яконов / скрін із відео

      Проросійський бойовик із позивним Сенсей не зміг потрапити до Російської Федерації. Країна-агресор заборонила окупанту, який допомагає їй воювати на Донбасі, в’їзд на свою територію на вимогу Білорусі.

      Таке рішення неабияк здивувало бойовика: він оприлюднив у мережі відеозвернення, в якому у розгубленості розповідає, що нічого не розуміє.

      Читайте також: Листи від "неіснуючих": засуджені в Україні росіяни написали Путіну

      Я завжди ставив у приклад Білорусь, як країну, яка уникнула Майдану. У моїх постах на сторінках (у соцмережах – 24 канал) нічого агресивного не було, ні закликів до зміни влади там, нічого такого,
      – розповів окупант.

      За його словами, російські прикордонники начебто були дуже здивовані такому рішенню білоруських колег, але вели себе коректно.

      "Пальчики зняли у мене, фото зробили у профіль і анфас чи як там. Не те, що незручно було, а якось…" – ледь стримуючи розпач розповів окупант.

      Таке рішення, за словами Сенсея, прийняли через те, що Білорусь та Росія – союзні держави, тому, якщо одна країна забороняє в’їзд певного громадянина, інша – це підтримує.

      "Я два дні дивлюсь на цей папір, а в голові думки: це ж якщо Білорусь заборонить в’їзд мільйонам жителям Донбасу, які перебувають між Росією і Україною, то їх же не пустять і до Росії", – розмірковує бойовик.

      Проросійського бойовика з Донбасу не пустили в РФ: відео

      У мережі взялися коментувати інцидент.





      Бойовик у базі Миротворця

      Що відомо про проросійського бойовика Сенсея? Судячи з даних бази "Миротворець", куди його дані внесені, він родом з Донецька. З самого дитинства має проблеми зі слухом. Закінчив школу в Маріуполі для глухих і слабочуючих дітей. Володіє бойовими мистецтвами. Веде проросійську пропаганду серед людей з вадами слуху, а також займається вербуванням членів терористичної організації так званої "ДНР".

      blog_ava
      Місячний календар лютий 2019
      сьогодні
      5069
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька Новини Росії Новини Білорусі
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Не в двері, то у вікно: Росія лізе на українські вибори
      сьогодні , 19:00 Не в двері, то у вікно: Росія лізе на українські вибори
      Наталія Лебідь 1159
      Почему криптовалюта не может быть валютой будущего?
      сьогодні , 16:00 Почему криптовалюта не может быть валютой будущего?
      Олександр Гаврутенко 677
      НЕПЕРЕМОЖНІ. Андрій Демчук про "на слабо" від дружини, зміну громадянства та допомогу АТОвцям
      сьогодні , 14:30 НЕПЕРЕМОЖНІ. Андрій Демчук про "на слабо" від дружини, зміну громадянства та допомогу АТОвцям
      Станіслав Безушко 926
      Коментар Сергія Притули на Нацвідборі Євробачення-2019 обернувся скандалом: неочікувані деталі
      сьогодні , 13:49 Коментар Сергія Притули на Нацвідборі Євробачення-2019 обернувся скандалом: неочікувані деталі
      13750
      Мюнхен: конференція без рішень, але з позитивом для України
      сьогодні , 13:08 Мюнхен: конференція без рішень, але з позитивом для України
      Борис Немировський 375
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук