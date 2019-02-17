Нічого не зрозумів, – бойовик із Донбасу обурюється, йому заборонили в’їжджати до РФ
Проросійський бойовик із позивним Сенсей не зміг потрапити до Російської Федерації. Країна-агресор заборонила окупанту, який допомагає їй воювати на Донбасі, в’їзд на свою територію на вимогу Білорусі.
Таке рішення неабияк здивувало бойовика: він оприлюднив у мережі відеозвернення, в якому у розгубленості розповідає, що нічого не розуміє.
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Я завжди ставив у приклад Білорусь, як країну, яка уникнула Майдану. У моїх постах на сторінках (у соцмережах – 24 канал) нічого агресивного не було, ні закликів до зміни влади там, нічого такого,
– розповів окупант.
За його словами, російські прикордонники начебто були дуже здивовані такому рішенню білоруських колег, але вели себе коректно.
"Пальчики зняли у мене, фото зробили у профіль і анфас чи як там. Не те, що незручно було, а якось…" – ледь стримуючи розпач розповів окупант.
Таке рішення, за словами Сенсея, прийняли через те, що Білорусь та Росія – союзні держави, тому, якщо одна країна забороняє в’їзд певного громадянина, інша – це підтримує.
"Я два дні дивлюсь на цей папір, а в голові думки: це ж якщо Білорусь заборонить в’їзд мільйонам жителям Донбасу, які перебувають між Росією і Україною, то їх же не пустять і до Росії", – розмірковує бойовик.
Проросійського бойовика з Донбасу не пустили в РФ: відео
У мережі взялися коментувати інцидент.
Що відомо про проросійського бойовика Сенсея? Судячи з даних бази "Миротворець", куди його дані внесені, він родом з Донецька. З самого дитинства має проблеми зі слухом. Закінчив школу в Маріуполі для глухих і слабочуючих дітей. Володіє бойовими мистецтвами. Веде проросійську пропаганду серед людей з вадами слуху, а також займається вербуванням членів терористичної організації так званої "ДНР".
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