У Нідерландах за день зібрали 106 мільйонів євро на підтримку України

У Нідерландах впродовж дня зібрали 106 мільйонів євро для постраждалих від війни Росії проти України. Акцію Giro555 ініціювали 11 гуманітарних організацій.

Зібрані гроші обіцяють спрямувати на житлові потреби, медичну допомогу й забезпечення водою осіб, які постраждали внаслідок війни в Україні.

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Акцію реалізували через 10 радіостанцій та соцмережі з 6:00 до 21:00. Слухачі могли замовити улюблену пісню в обмін на внесок. Прибуток від реклами також спрямували у фонд кампанії.

Усі охочі могли зробити внесок через сайт або зателефонувавши на спеціальний номер.

Водночас міністр торгівлі Нідерландів заявив, що уряд країни у рамках акції надасть додаткові 15 мільйонів євро до обіцяних раніше 24,5 мільйона євро.

Варто зауважити, що цю кампанію вже називають третьою найуспішнішою в історії ініціативи. На першому місці залишається збір грошей для постраждалих внаслідок масштабного цунамі в Таїланді й сусідніх країнах у 2004 році, та землетрусу на Гаїті у 2010 році.

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