Вчора, в такому знайомому мені приміщенні Південного окружного суду міста Ростов, окупанти винесли вирок сімом кримським татарам з так званої другої бахчисарайської групи.

Терміни ув'язнення, які завжди в Росії дають тим, хто не згоден, присудили захмарні. 110 років на сім чоловіків. Обвинувачення майже стандартне – тероризм. Серед засуджених є Сервер Мустафаєв, правозахисник, та координатор "Кримської солідарності", який займався тим, що допомагав затриманим за іншими політичним справам та їх родинам, а потім і сам був заарештованим.

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Крим і місцеві вибори-2020: чого не помічають депутати?

Поки українськи політики займаються підготовкою до мордобойчику під назвою місцеві вибори, в окупованому Криму продовжується знущання над цілим народом. Боротьба за звільнення півострова звелась до повторення заїжджених мантр. Ніхто не веде стратегії, спрямованої на повернення Криму, напроти, постійно вкидаються провокаційні заяви, щодо відновлення водопостачання.

Єдиною світлою плямою у вчорашньому чорному дні, було звільнення з під варти восьмого обвинуваченого по цій справі – Ернеста Аметова. Але не треба сприймати це як прояв слабкості чи милосердя путінської системи, це просто частина гри у правосуддя. Я бажаю невинно засудженим терпіння та як можна скорішого звільнення. А нам усім, ніколи не забувати, що Крим – це Україна, та боротися за його свободу!