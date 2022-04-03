Ніхто не сховається за абстрактним Путіним, – правозахисниця про воєнні злочини в Україні

Росіяни продовжують війну проти України, щодня лише додаючи собі все нові й нові воєнні злочини. Проте за це відповідатиме кожен, а не лише президент держави-агресорки.

Про це в ефірі 24 каналу заявила Олександра Матвійчук – голова правління Центру громадянських свобод. За її словами, росіяни не зможуть "сховатись" від правосуддя, звинувачуючи лише главу Кремля у війні в Україні.

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Правозахисниця: Злочинці все одно постають перед судами

Правозахисниця зазначила, що для нової еліти Росії буде величезною спокусою всі воєнні злочини "звалити" на нинішнє керівництво держави-терористки. Мовляв, сказати, що звичайні росіяни ні в чому не винні, бо взагалі не знали, що відбувається.

Кримінальна відповідальність індивідуальна. Не можна заховатись за абстрактним Путіним,

– наголосила Матвійчук.

Також вона підкреслила, що не можна говорити про виконання наказу, який був завідома неправосудний. Міжнародні суди все одно притягуватимуть до відповідальності тих людей, які виконували злочини своїми руками.

Льочтик, який бомбив драмтеатр у Маріуполі, біля якого було написано великими літерами "діти", відповідатиме. Він може що завгодно розказувати, але було очевидно, що це цивільний об'єкт і навіть, якщо був наказ, він не мав виконувати незаконний наказ. Олександра Матвійчук Правозахисниця

Також правозахисниця відзначила, що інше питання полягає в тому, чи видаватиме злочинців Росія. Це насамперед залежить від того, який буде на той момент режим у РФ.

"Знаємо, що авторитарні режими падають і воєнні злочинці постають усе одно перед судами", – упевнена Матвійчук.

Правозахисниця про воєнних злочинців: дивіться відео