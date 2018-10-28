Нік Вуйчич став радником мера Львова

Всесвітньо відомий мотиваційний тренер та релігійний проповідник Нік Вуйчич вперше завітав до Львова.

В рамках свого візиту він зустрівся з мером Львова Андрієм Садовим.

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Міський голова Львова вручив Ніку бейдж позаштатного радника міського голови з питань інклюзивної освіти та запросив до спільної роботи.

Ви – легенда, ви надихаєте людей. Впевнений, що наше місто отримає великий поштовх завдяки вашому візиту. Адже Львів це особливе місто – це культурна столиця і душа України,

– сказав Садовий під час зустрічі з Вуйчичем.

Вуйчич, в свою чергу, подякував за теплий прийом, зазначивши, що йому приємно бачити поступ України та Львова.

Хто такий Нік Вуйчич?Християнський проповідник та мотиваційний тренер. Від народження живе без рук та ніг. Вперше завітав в Україну у липні 2008 року до Тернополя. У вересні 2017-го року у Києві брав участь у відзначенні Дня подяки і 500-річчя Реформації. З 2010-го року одружений з Канае Міяхарі. Пара виховує 4-х дітей.