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      Нік Вуйчич вибачився через скандал з роликом про Шарія: він вимагає видалити відео

      - Читать новость на русском
      Нік Вуйчич / AP

      Знаменитий австралійський письменник і мотиваційний тренер Нік Вуйчич 23 квітня заявив, що блогер Анатолій Шарій використав його відео в політичних цілях. Вуйчич закликав Шарія видалити ролик.

      Відповідне відеозвернення Вуйчич опублікував у себе на фейсбук-сторінці. Він, зокрема, вибачився за те, що Шарій "неправильно" і в "політичних цілях" використовував відео, на якому Вуйчич нібито розхвалює блогера.

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      Ви знаєте мене, я люблю всіх людей і ніколи не хотів бути використаним в політичних цілях. Мене ввели в оману...Анатолій, будь ласка, видаліть відео, взяте вами на сервісі Cameo,
      – закликав Вуйчич.

      Він зазначив, що тепер більш обережно ставитиметься до людей, які замовляють у нього відео.

      Дивіться відео звернення Ніка Вуйчича:

      Що цьому передувало

      • Раніше активіст Сергій Стерненко розповів на своєму ютуб-каналі, що Шарій нібито купив за 650 доларів відео з Вуйчичем і боксером Майком Тайсоном на Cameo. На цьому сайті кожен охочий може заплатити знаменитості, щоб вона записала відеозвернення. У Вуйчича були відео, де він записував для інших людей теж за гроші на тому ж фоні, що для Шарія.
      • Для того, щоб довести, як просто можна купити відео зі знаменитістю на Cameo, Стерненко заплатив 25 доларів акторові з серіалу "Гра престолів". Після цього актор записав відео, на якому вітає Шарія з тим, що він став "працівником місяця в МакДональдз".

      Реакція Шарія

      Водночас блогер відреагував на відео Стерненка і звернення Вуйчича із закликом видалити ролик. Він стверджує, що не купував відео на Cameo і написав представниці Вуйчича в Україні.

      Я не обманював Вуйчича. Я не просив ніякої політичної підтримки. Я взагалі нічого у нього не просив. Я легко можу це довести, а доводити те, що його хтось обдурив, буде він, а не ви, його підставили,
      – стверджує Шарій.

      Відзначимо, що представниця Вуйчича Яна Кучеренко написала пост про те, що Шарій використовував знаменитого письменника в "брудній політичній грі". Але пізніше вона видалила пост.

      Шарій також у своєму відео показав переписку з Кучеренко, де стверджує, що нібито нічого не платив Вуйчичу.


      Видалений пост Яни Кучеренко / Скриншот

       

      Що відомо про Анатолія Шарія? Відомий в ютюбі блогер з Києва, який транслює свою проросійську позицію. Він часто негативно говорить про Євромайдан та проукраїнських активістів. Як приклад, в одному зі своїх блогів Шарій назвав російсько-українську війну на Донбасі "громадянською війною". Майже всі його міркування схожі на меседжі російської пропаганди. Шарій часто критикує українську владу, при цьому перекручуючи інформацію.

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини політики Новини України Російська пропаганда Скандал Анатолій Шарій
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