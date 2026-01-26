"Ми граємо, ви танцюєте": прем’єр-міністр Вірменії Пашинян заснував власний музичний гурт
- Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заснував музичний гурт "Варчабенд" і анонсував перший виступ у Єревані 30 січня.
- У серпні 2025 року Пашинян і його дружина почали вивчати музичні інструменти, зокрема гітару та ударні.
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян створив власний музичний колектив. Політик опублікував у соцмережах лого та назву свого бенду, а також запросив всіх на перший виступ.
Відповідну новину опублікувало видання Armenia Today.
Що відомо про гурт Пашиняна?
Колектив Пашиняна називається "Варчабенд" – назва складається з перших двох складів слова "прем'єр" вірменською та слова "бенд".
16 січня політик повідомив, що перший виступ колективу відбудеться у Єревані 30 січня. Він пообіцяв також додатково повідомити місце виступу – відвідати концерт можна лише за умови попередньої реєстрації.
Запрошую на танцмайданчик. Ми граємо, ви танцюєте,
– написав Пашинян.
У серпні 2025 року місцеві ЗМІ вже повідомляли, що Пашинян та його дружина Анна Акопян почали вивчати музичні інструменти, зокрема опановувати гру на гітарі та ударних.
Згодом прем'єр кілька разів публікував відео, на яких він грає на ударних.
Вірменія та Азербайджан уклали мирну угоду
8 серпня 2025 року Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду. Згідно з документом, країни визнають та поважатимуть суверенітет, територіальну цілісність, непорушність міжнародних кордонів та політичну незалежність одна одної.
Вірменія та Азербайджан погодилися на створення транзитного коридору, який матиме назву "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".
Після укладення угоди лідери Вірменії та Азербайджану виступили із пропозицією номінувати Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.