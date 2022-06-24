Ніколи не треба недооцінювати можливого супротивника, – Макарук пояснив боєздатність Білорусі

Сучасна білоруська армія не має досвіду участі у бойових діях. Однак вона має кілька переваг над російськими збройними силами.

Про це 24 каналу розповів речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук. Він наголосив, що ніколи не можна недооцінювати потенційного супротивника.

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Чи становить білоруська армія загрозу для України

За словами Макарука, українські військові вже неодноразово фіксували, як ворожі ДРГ з 4-6 людей намагалися прорвати кордон з Білорусі. Цілком ймовірно, що вони вже тут поробили схрони зі зброєю.

Я не сумніваюся, що в них тут є певна агентура. Не така, як російська, але є. Також не сумніваюся, якщо вони полізуть сюди, то отримають такого "тягла", що не забудуть до кінця свого життя, – наголошує Михайло Макарук.

Попри всі заяви, що місцева армія небоєздатна, не варто до неї несерйозно ставитися. Відомо, що білоруси непогано навчаються. Про це часто говорили учасники спільних військових навчань. Зокрема, азербайджанці та казахи.

В білорусів немає бойового досвіду, але він досить швидко набувається в боях. Озброєння тамтешньої армії не гірше, ніж в України – там теж багато радянської зброї. Хоч у них вже поменшало резервів, адже віддають багато російським окупантам.

Лукашенко часто хвалиться своїми силами спеціальних операцій. Вони там дійсно є, але їх небагато.

Одна бригада спецназу в Мар'їні Горці, яка має давню історію з радянських часів. Та дві бригади десантників – Вітебська та Брестська. Є кілька мотопіхотних бригад, які проходили навчання з росіянами. В принципі білоруська армія вже давно є частиною російської армії. Як по укомплектації, так по озброєнню, – наголосив Макарук.

Він додав, що в білорусів краще екіпірування в індивідуального бійця, ніж в російських окупантів. У 2014 році ЗСУ навіть закуповували через волонтерів місцеве взуття. Але потім воно зіпсувалося.

Михайло Макарук наголошує, що до можливого вторгнення білоруської армії потрібно серйозно готуватися. І Збройні Сили України обов’язково знищать ворога, якщо він вирішить наступати. Вони не знають, що таке помста – за Ірпінь, Бучу, Херсонщину, Маріуполь, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну тощо.

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