Без обов'язкової вакцинації: одразу 2 країни відкривають кордони для українців

Німеччина та Данія переглянули список третіх держав, з яких туристи можуть в'їжджати на території їхніх країн. Правила в'їзду змінилися і для українців.

Так, до Німеччини українці зможуть безперешкодно потрапити вже з 18 липня, а до Данії – з 17 липня.

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Тепер громадянам України, які хочуть потрапити до Німеччини, не потрібно обґрунтовувати виняткові підстави для в'їзду чи бути повністю вакцинованими. Як пояснив очільник МЗС Дмитро Кулеба, українцям потрібно буде надати німецькій стороні негативний результат тесту на коронавірус.

Тим туристам, хто вирушить до Данії, також дозволять в'їзд зі свіжим негативним тестом на коронавірус (ПЛР або тестом на антиген) та тестом по прибуттю. Якщо людина подорожує літаком, то другий тест можна здати безкоштовно одразу в аеропорту.

Данія відкривається для всіх типів подорожей українців вже завтра, 17 липня, з 16:00. Безвіз як у старі-добрі часи,

– написав Кулеба.

Внесення країни до переліку таких, із яких дозволено в'їжджати, не звільняє мандрівників від обов'язку надавати актуальний негативний тест на коронавірус. Країни-члени ЄС можуть також вимагати самоізоляцію та повторний тест.

Варто нагадати, що Євросоюз 15 липня відновив вільний в'їзд для мандрівників з України. Нашу державу додали до рекомендованого списку третіх країн. Однак варто зауважити, що рекомендація Ради ЄС не є юридично обов'язковим документом. Це означає, що влада усіх держав-членів повинна самостійно ухвалювати рішення щодо реалізації змісту рекомендації.

Раніше віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович заявив, що відкриття кордонів для українців – це питання кількох днів. Водночас він заявив, що для цього є всі передумови.