Німеччина дозволила українцям безкоштовно користуватися поїздами з Польщі

Німецька залізнична компанія вирішила спростити поїздку для українських біженців. Тепер громадяни нашої держави зможуть безкоштовно добратися у Німеччину на потягах з Польщі.

Для цього необхідно показати паспорт українця, або посвідчення особи. Безкоштовні поїздки діють вже з неділі, 27 лютого.

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Це має на меті полегшити біженцям продовження подорожі від кордону та в межах Німеччини,

– розповіли у Deutsche Bahn.

Також компанія у співпраці з польської залізницею у найкоротші терміни планує доставити будь-які додаткові транспортні можливості. Мовиться про додаткові вагони та поїзди.

Зауважимо, наразі щодня курсують до 6 потягів дальнього сполучення Eurocity з Польщі до Німеччини. Усі прямують через прикордонний пункт Франкфурт – Одер. Поїзди далекого сполучення мають вихідні пункти у Варшаві, Гданську, Перемишлі, Кракові, Відні, Вроцлаві.

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