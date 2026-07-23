Німеччина хоче пояснень від України щодо кадрових рішень у секторі безпеки

У Берліні уважно стежать за змінами в українському секторі безпеки. Уряд Німеччини хоче отримати додаткові пояснення від Києва.

Про це під час пресконференції в Нігерії заявив очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль, який планує обговорити ситуацію з виконувачем обов'язків міністра закордонних справ України Андрієм Сибігою. Подробиці зі слів німецького посадовця передає web.de (dpa).

На які пояснення розраховують у Німеччині щодо змін керівництва у системі оборони України?

За словами Вадефуля, партнери сподіваються зрозуміти логіку кадрових кроків. Водночас у Берліні підкреслили, що й надалі бачать Німеччину серед ключових союзників України, які підтримують її політично, економічно та фінансово.

Німеччина є – і залишатиметься – одним із найбільших прихильників України політично, економічно та фінансово. Тому ми, звісно, вкрай зацікавлені знати, що саме там відбувається,

– сказав міністр закордонних справ Німеччини.

Зауважимо, що останніми днями в Україні змінилася низка керівників, зокрема, на військових посадах. Почалося все з масштабної трансформації уряду, оголошеної президентом Зеленським, після чого Кабмін очолив Сергій Корецький.

Зміни торкнулися й Міноборони, що викликало помітний суспільний резонанс через звільнення Михайла Федорова. Після цього країною прокотилися мітинги, учасники яких виступали проти такого рішення.

Трансформація відбулася також у структурі ЗСУ. Новим головнокомандувачем став Михайло Драпатий, який посів цю посаду після Олександра Сирського. Змінився також начальник Генштабу ЗСУ.

До слова, природно, що на тлі кадрових змін у партнерів України виникають запитання. Разом із тим, політолог Максим Джигун зазначив, що новим посадовцям потрібен час, аби зануритися в роботу, вивчити контекст і налагодити необхідні контакти.