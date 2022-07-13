Німеччина повністю припинить купувати російське вугілля 1 серпня, а нафту – 31 грудня, – ЗМІ

У всьому світі продовжують виборювати енергетичну незалежність від росії. Так, вугілля та нафту з країни-агресорки припинить купувати Німеччина.

Про це заявив заступник міністра фінансів Йорг Кукіес під час енергетичного форуму у Сіднеї. Він підкреслив, що спочатку мовиться про відмову від вугілля з росії, а пізніше – нафти.

Читайте також Газовий шантаж: росія призупинила "Північний потік-1"

Німеччина дуже залежала від вугілля та нафти з росії

Якщо говорити про терміни, то відмова від російського вугілля запланована на 1 серпня. А от нафту з країни-агресорки Німеччина не купуватиме вже з 31 грудня. Ці часові проміжки країні необхідні для того, щоб налагодити альтернативні джерела постачання енергоносіїв.

Кукіес підкреслив, що основна задача полягатиме у заміщенні енергоносіїв з росії. Адже ЄС планує відмовитись від 158 мільярдів кубічних метрів блакитного палива з країни-агресорки. А це означає, що потрібно буде внести певні корективи, щоб не страждали ані підприємства, ані громадяни.

"Через кілька тижнів ми перестанемо використовувати російське вугілля", – підкреслив він.

Він також зауважив, що Німеччина сильно залежить від російських нафти та вугілля. 40% спожитого нею – доставлене саме з країни-агресорки.

Усім, хто знайомий з історією нафтопроводу "Дружба", який уже був інструментом радянської імперії над Східною Європою, позбутись від цієї залежності – справа не тривіальна, а те, чого ми доб'ємось за кілька місяців,

– наголосив Кукіес.

Газу зі США та Катару недостатньо

Кукіес також підкреслив, що Німеччина працює над розвитком терміналів для імпорту газу. Це необхідний крок, на який пішла країна, щоб заповнити ту кількість блакитного палива, яку вона недоотримає внаслідок відмови від співпраці з росією.

Водночас він зауважив, що газу зі США та Катару буде недостатньо. А все тому, що ці держави до ЄС транспортуватимуть лише 30 мільярдів кубометрів. А це – одна п'ята від того, що вони отримували раніше від росії. Тож, підкреслив Кукіес, зараз навіть складно уявити собі масштаби проблеми, в яку країни Європи себе загнали, ставши залежними від росії.

Заступник міністра фінансів Німеччини зауважив, що хоч держава і взяла курс на перехід до нульових викидів, позбутись газової залежності вдасться не скоро. Відразу ж перейти на відновлювальні джерела енергії й отримувати її в достатній кількості не вдасться. Тож це буде паралельний процес: в якому з часом кількість спожитого газу значно скорочуватиметься.

Зауважимо, що невдовзі представники країн-членів ЄС зустрінуться знову. Вони обговорюватимуть новий пакет санкцій проти росії. Правда, мовиться не про сьомий, а доповнення до шостого. До нього внесуть нові імена підсанкційних осіб, а також пропишуть лазівки, якими могла користуватись країна-агресорка, щоб обходити обмеження проти себе.

Варте уваги – ЄС заморозив російські активи на величезну суму: дивіться відео