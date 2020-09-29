Відповідальні органи Німеччини перевірятимуть законність запровадження санкцій США, пов'язаних із будівництвом газопроводу "Північний потік-2". Адже американські санкції суттєво загальмували цей процес.

28 вересня під час брифінгу в Берліні речник федерального уряду Штеффен Зайберт повідомив, що ФРН має намір на офіційному рівні перевірити законність американських санкцій проти Nord Stream 2, пише Укрінформ.

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Уряд має серйозні сумніви щодо законності таких екстратериторіальних (тобто таких, які зачіпають інші держави – 24 канал) санкцій,

– сказав Зайберт.

Додамо, що експерти-економісти Бундестагу (німецький парламент) "не побачили явного порушення міжнародного права" у санкціях США проти компаній з ФРН, причетних до будівництва газпромівського проєкту "Північний потік-2"

Зайберт з цього приводу заявив, що і їхній висновок уряд "звісно буде тепер перевіряти".

Коротко про санкції США проти "Північного потоку-2"

США б'є санкціями по компаніях, причетних до будівництва "Північного потоку-2".

Підприємства, серед яких і європейські, через ці санкції фактично не можуть співпрацювати зі США.

Зокрема, вони не можуть працювати з американським урядом, компаніями та банками, якщо ризикнуть долучитися до побудови газогону з Росії до ФРН.

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