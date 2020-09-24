Парламент Литви прийняв резолюцію через ситуацію, яка виникла з російським опозиціонером Олексієм Навальним. У ній заявляється, що необхідно залишити прокладку газопроводу "Північний потік-2".

За резолюцію проголосувало 47 парламентарів та утримався один. Про це повідомило агентство BNS.

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У документі зазначили, що Олексія Навального отруїли паралітично отруйною хімічною речовиною. Її створили в російських лабораторіях, що заборонено міжнародними договорами. Це продемонструвало, що Кремль не готовий міняти своє агресивне і цинічне поводження щодо політичної опозиції.

Як вважають литовські парламентарі, експорт енергоресурсів є основним джерелом фінансування "російської агресивної зовнішньополітичної ініціативи, яка найчастіше спрямованої проти Балтійських країн та інших держав Східної та Центральної Європи".

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У зв'язку з цим вони пропонують зупинити прокладку другої лінії газопроводу "Північний потік-2".

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