Як отруєння Навального повпливало на "Північний потік-2": пропозиція дій Литви
Парламент Литви прийняв резолюцію через ситуацію, яка виникла з російським опозиціонером Олексієм Навальним. У ній заявляється, що необхідно залишити прокладку газопроводу "Північний потік-2".
За резолюцію проголосувало 47 парламентарів та утримався один. Про це повідомило агентство BNS.
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У документі зазначили, що Олексія Навального отруїли паралітично отруйною хімічною речовиною. Її створили в російських лабораторіях, що заборонено міжнародними договорами. Це продемонструвало, що Кремль не готовий міняти своє агресивне і цинічне поводження щодо політичної опозиції.
Як вважають литовські парламентарі, експорт енергоресурсів є основним джерелом фінансування "російської агресивної зовнішньополітичної ініціативи, яка найчастіше спрямованої проти Балтійських країн та інших держав Східної та Центральної Європи".
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У зв'язку з цим вони пропонують зупинити прокладку другої лінії газопроводу "Північний потік-2".
Що відомо про отруєння Навального
- Навальному стало погано, коли він летів з Томська до Москви 20 серпня. Активіста госпіталізували до місцевої лікарні. Там він впав у кому.
- Після тривалих дискусій опозиціонера відпустили на лікування до Німеччини.
- Німецькі лікарі виявили, що Навального отруїли хімічною зброєю з родини "Новачок". Її сліди знайшли на шкірі, у крові та сечі Навального. А також на пляшці, з якої він пив.
- Після виходу з коми Навальний вимагав повернути одяг, який був на ньому вдень отруєння. На думку опозиціонера, його речі є важливим доказом замаху.
- В лікарні Омська заявили, що одяг Навального вилучили правоохоронці.
- 23 вересня опозиціонера виписали з лікарні. Він вперше прогулявся в парку.