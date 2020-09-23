Кораблі, які будують "Північний потік-2", відмовилися страхувати: причина
Страховики відмовляються працювати із кораблями, які беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2". Вони аргументують це загрозою санкцій з боку влади США.
Міжнародна група клубів взаємного страхування судновласників не страхуватиме кораблі, залучені до "Північного потоку-2". Про це написано в офіційному розпорядженні, опублікованому на сайті The Shipowners Club.
Зауважте США хочуть створити коаліцію проти будівництва "Північного потоку-2"
Автори документу називають "Північний-потік-2" "системою офшорних газопроводів". Вони також наголошують, що за причетність до робіт над проєктом можна отримати покарання відповідно до 2 законів: "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" та "Про захист енергетичної безпеки Європи".
Члени (кожного з клубів) повинні пам'ятати, що не має бути жодного страхового покриття для суден, залучених до незаконної діяльності та/або діяльності, яка ставить клуб під загрозу порушення санкцій,
– зазначили у розпорядженні.
Що відомо про "Північний потік-2"
- "Північний потік-2" – це газопровід, який Росія та Німеччина будуть через Балтійське море в обхід України.
- Наразі будівництво газопроводу завершене на 93%. Однак роботи над "Північним потоком-2" призупинені через санкції, які США наклали на компанії-підрядники.
- Якщо газопровід таки добудують, Україна щороку втрачатиме приблизно 3 мільйони доларів.
- Після отруєння російського опозиціонера Олексія Навального Німеччина заявила, що може зупинити роботу над "Північним потоком-2". Таке рішення аргументують необхідністю ввести санкції проти Росії через замах на життя Навального.