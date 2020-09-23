Страховики відмовляються працювати із кораблями, які беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2". Вони аргументують це загрозою санкцій з боку влади США.

Міжнародна група клубів взаємного страхування судновласників не страхуватиме кораблі, залучені до "Північного потоку-2". Про це написано в офіційному розпорядженні, опублікованому на сайті The Shipowners Club.

Зауважте США хочуть створити коаліцію проти будівництва "Північного потоку-2"

Автори документу називають "Північний-потік-2" "системою офшорних газопроводів". Вони також наголошують, що за причетність до робіт над проєктом можна отримати покарання відповідно до 2 законів: "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" та "Про захист енергетичної безпеки Європи".

Члени (кожного з клубів) повинні пам'ятати, що не має бути жодного страхового покриття для суден, залучених до незаконної діяльності та/або діяльності, яка ставить клуб під загрозу порушення санкцій,

– зазначили у розпорядженні.

Зауважте! У 2020 році сенатори США внесли до Конгресу спеціальний законопроєкт. У документі вони пропонують запровадити санкції проти усіх страхових компаній, які працюють із суднами "Північного потоку-2".

Що відомо про "Північний потік-2"