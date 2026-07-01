Німеччина офіційно звинуватила українця в підриві "Північних потоків": що сказав Зеленський

Німецький генпрокурор висунув звинувачення проти украхнця Сергія Кузнєцова у справі про підрив газопроводів "Північний потік".

Про це пише низка західних медіа. На звинувачення відреагував і президент Зеленський.

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Що відомо про звинувачення українця?

За даними ARD, а також видань Süddeutsche Zeitung і Die Zeit, генеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель висунув обвинувачення громадянину України, якого підозрюють у причетності до диверсії на газопроводах "Північний потік".

Його звинувачують в атаках на цивільну енергетичну інфраструктуру, що розглядається як воєнний злочин, а також у спричиненні вибухів і знищенні об'єктів. За версією слідства, Сергій Кузнєцов очолював диверсійну групу і нібито керував операцією з борту яхти "Андромеда", з якої у 2022 році було здійснено занурення для встановлення вибухівки.

Тоді вибухові пристрої, оснащені таймерами, здетонували та знищили 3 з 4 ниток газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Наразі сам Кузнєцов перебуває під вартою в Гамбурзі після затримання в Італії та подальшої екстрадиції до Німеччини. Слідчі стверджують, що мають переконливі докази його причетності, зокрема дані телефонних розмов і інформацію з мобільного пристрою.

Також на яхті виявили сліди вибухових речовин. Загалом у межах розслідування встановили 7 підозрюваних, однак один із них, солдат, як вважається, загинув у війні проти Росії.

Як ситуацію прокоментував президент України?

На час оголошення звинувачення українцю Володимир Зеленський перебував у Ірландії. Глава держави під час пресконференції заявив, що не володіє повною інформацією щодо справи та не отримував офіційних матеріалів.

За його словами, компетентні органи України та Німеччини мають встановити контакт і обмінятися даними, після чого можна буде робити подальші висновки.