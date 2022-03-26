У Німеччині штрафуватимуть осіб, які використовують символ російських окупантів "Z"

За використання символу російських окупантів, літери "Z ", доведеться чимало заплатити. Так, у Німеччині штрафуватимуть тих осіб, які не гребують вихвалянням символу найманців країни-агресорки.

Як розповідають у виданні, поліція Нижньої Саксонії про це вже попередила місцевих мешканців. Мовляв, якщо у публічному використанні буде цей знак, то на порушника очікує штраф або навіть запровадження карної справи.

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Публічне використання літери "Z" каратиметься згідно з законом

Так, використання цієї літери, яка вже стала символом російських найманців, прирівнюватиметься до порушення громадського порядку.

Кожен, хто за допомогою знака "Z" публічно висловлює схвалення агресивної війни президента Росії Путіна проти України, має очікувати у Нижній Саксонії кримінального переслідування,

– заявив нижньосаксонський міністр внутрішніх справ Борис Пісторіус.

А от демонстрація цього знака під час мітингів у регіоні може вважатися порушенням громадського порядку. Ба більше, за це передбачена кримінальна відповідальність.

Відповідну ініціативу підтримали також у Баварії. Міністр юстиції Георг Айзенрайх підкреслив, що не можна потурати злочинам, які відверто порушують міжнародне право.

Водночас він зазначив, що "свобода думок закінчується там, де починається кримінальне право". Цим він дав чітко зрозуміти, що не можна буде уникнути покарання, пославшись на свободу слова в країні. Тож кожен, хто використає цей знак у публічній площині, неодмінно буде притягнутий до відповідальності.

Нагадаємо, що на Росії літери Z та V використовують для позначення військової техніки. Ба більше, у країні вже активно проводять ребрендинг, де звичайні літери "З" замінюють на "Z".

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