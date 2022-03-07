У Німеччині відмовились закрити мережу METRO в Росії

Через напад Росії на Україну з держави-агресорки виходять майже всі світові бренди та підприємства. Однак, є ті, хто не поспішає цього робити, а то й зовсім відмовляється.

Український підрозділ компанії METRO AG звернувся до німецького керівництва з вимогою негайно закрити бізнес в Росії. Там відмовились це робити.

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2 березня Рада директорів METRO Україна звернулася з офіційним листом від імені всіх співробітників до керівництва у Дюссельдорфі з вимогою негайно закрити бізнес на території Росії. Там відмовили,

– заявили в українській філії.

Також додали, що МETRO Україна категорично не згодна з позицією своєї материнської компанії. Працівники незмінно вважають, що бізнес там треба закрити.

Пояснення німецької мережі

METRO AG заявили, що 10 тисяч співробітників у Росії в випадку закриття залишаться без роботи. Виправдовуються, що санкції, які вводить цивілізований світ у відповідь на агресію Росії, повинні впливати на керівництво країни та її економіку, а не на населення.



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