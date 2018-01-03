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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Німецький міністр вказав Росії на непослідовність щодо Донбасу

23:50, 3 січня 889 Читать новость на русском
АТО
АТО / 24 Канал

Росія, з одного боку, пропонує запровадити миротворчу місію ООН на Донбасі, а з іншого – відкликає своїх офіцерів зі Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню.

Про це розповів міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, це "символи", які не пасують один до одного.

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Він також додав, що Німеччина намагатиметься переконати російський уряд повернути відкликаних офіцерів із СЦКК.

Важливо, щоб Україна мала прямий контакт з Росією у цьому плані. Ми хочемо переконати Росію і робити все разом з Україною, щоб відкликання російських офіцерів скасували і вони повернулися до складу цієї комісії,
– зазначив Габріель.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливої заміни в СЦКК російських офіцерів на представників інших країн, зокрема Німеччини, Габріель зазначив, що мета комісії – забезпечити прямий зв'язок між Україною і Росією і не уникати конфліктів, а припиняти ті, що виникають.

Теги: Новини України АТО Війна на Донбасі Новини політики
Джерело: 24 Канал
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