Німеччина виступила за озброєних миротворців ООН на всій окупованій території Донбасу
Глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель заявив, що мандат миротворчої місії ООН на Донбасі повинен поширюватися на всю непідконтрольну Україні територію, а її учасники повинні бути озброєними.
Про це Габріель сказав на спільній прес-конференції з главою МЗС України Павлом Клімкіним, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Повинна бути озброєна і сильна миротворча місія ООН, яка повинна перебувати на окупованій території, а не охороняти тільки, у вигляді нечисленної групи, представників ОБСЄ", – сказав Габріель.
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Він додав, що якщо миротворці перебуватимуть тільки на лінії зіткнення, то це буде "новим кордоном в Україні".
"Ми будемо спільно з нашими французькими колегами, а також з усіма країнами, які входять до Ради Безпеки ООН, працювати над тим, щоб ввести справжню миротворчу місію ООН на Донбас", – сказав глава німецького зовнішньополітичного відомства.
До слова, Павло Клімкін також поінформував главу Зігмара Габріеля про напружену ситуацію на Донбасі та обстріли, що тривають, незважаючи на оголошене перемир'я.