Нишпорив біля блокпостів: у Житомирі затримали ймовірного коригувальника

У Житомирі затримали чоловіка з приладом для корегування артилерійського вогню артилерії та мінометів. Ймовірно, він співпрацював з окупантами.

Про це ввечері 1 квітня повідомили у Державній прикордонній службі. Її представники опублікували фото затриманого в офіційному телеграм-каналі.

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Ймовірного коригувальника вже затримали

Місцевий житель нишпорив неподалік блокпостів й робив фото на свій телефон. Українські захисники виявили поблизу артилерійський прилад для орієнтування, спостереження й розвідки, який належав затриманому.

Школяр повівся на обман росіян і передав їм дані

Російські загарбники втягнули у свої злочини навіть дитину. Вони пообіцяли школяру з Харкова винагороду за те, що скаже передасть їм дані про розташування об'єкта й розповість, куди влучила ракета. Хлопець відгукнувся на ворожу пропозицію в одному з телеграм-каналів й передав ці дані. Після того окупанти раптово "пропали", так і не заплативши.

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