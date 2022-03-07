Ні*уя ви не захистили, – Міхалок жорстко звернувся до білоруських військових

Лідер групи Brutto Сергій Міхалок записав відеозвернення до білоруських військових. Він доволі жорстко пройшовся по їх позиції, коли вони дозволи країні бути плацдармом для нападу на Україну.

"Хотів би звернутися до вас, не шановні не захисники батьківщини. Ні*уя ви не захистили. Без єдиного вистрілу Путін привів свою орду в Білорусь. І звідти, з Калинкович, Баранович, з моїх рідних Мачулищ ху*рить ракетами по братській Україні. Якби ви були захисниками, ви б дали їм пи*ди", – заявив у відео Сергій МІхалок.

Читайте також Путін, геноцид, Гаага: що потрібно знати про воєнні злочини Росії проти України

Сам він білорус, а його батько був офіцером. Музикант заявив, що якби його батько бачив би те, що зараз твориться, то сам би зібрав хлопців та вигнав би російських загарбників, але цього б не допустив.

Також Міхалок розповів, що внаслідок обстрілу в Чернігові постраждали його рідні. А батько найкращої подруги його дівчини загинув – йому відірвало ноги.

Міхалок попередив білоруських військових, щоб вони не думали нападати на Україну.

"Тут в Україні ви зіштовхнетеся з такими справжніми захисниками, що ви оху*єте. Якщо ви сюди рипнитеся, то зразу здавайтеся. так ви збережете своє життя.", – попередив Міхалок.

Після цього він зачитав віршик для тих білорусів, які таки вирішать напасти на Україну.

"Трус, трус, белорус,

путину продался.

Как увидел українца,

сразу обосрался"

Відео звернення Сергія Міхалка до білоруських військових