У компанії прокоментували, що на технічному поверсі загорівся сегмент гідроізоляції.

Йдеться про точковий спалах, який не зашкодив конструкції будівлі, що будується. Таку інформацію опублікував на своїй сторінці в Facebook засновник і власник девелоперської компанії Taryan Group Артур Мхітарян.

"Спалах був точковим на зовнішній стороні технічного поверху, тривав близько 15 хвилин і його локалізовано силами нашої служби безпеки ще до приїзду ДСНС. Пошкоджень будівлі немає", – пише він.

Окремо бізнесмен прокоментував заяви про спалах утеплювача: "У сторіз на відео добре видно, що утеплювач є негорючим матеріалом. Загорівся невеликий сегмент гідроізоляції, який знаходився на перекритті, на зовнішній стороні будівлі. За технологічним процесом ця гідроізоляція покривається бетонною стяжкою, після чого вона стає повністю закритою від зовнішніх впливів. Займання сталося на тій ділянці, де будівельники ще не приступили до покриття гідроізоляції".

Мхітарян підкреслив, що в усьому світі будівлі будь-якої значної висоти гасять НЕ пожежними кранами, а сучасними системами пожежогасіння.

У Taryan Towers ми використовуємо найкращі світові практики. У нашому проєкті передбачена система пожежної сигналізації та оповіщення, управління евакуацією і автоматика протипожежних систем, які з запасом відповідають державним нормам і є одними з найбільш передових в нашій країні,

– запевняє він.

Кожну секцію обладнують трьома, замість необхідних двох, ліфтами транспортування пожежних підрозділів, незадимлюючими сходами, а також передбачать спринклерну систему пожежогасіння у всіх зонах загального користування. На кожному поверсі передбачені засоби індивідуального захисту і пожежні гідранти, а також сигналізація і система миттєвого оповіщення.

Хтось шукає сенсацію, але нічого страшного не сталося. Це загоряння закінчилося не розпочавшись. Але можна констатувати, що це був тест на пожежостійкість будинку, і його пройдено,

– підсумував Мхітарян.

Нагадаємо, увечері 2 вересня, на будмайданчику Taryan Towers сталося загоряння, його локалізували протягом 15 хвилин до приїзду ДСНС.