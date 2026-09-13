Ранок у Татарстані почався з вибухів: Нижньокамськ атакували дрони

У неділю, 13 вересня російське місто Ниньокамськ, де розташовані великі промислові підприємства, зазнало атаки безпілотників. Місцеві фіксували прильоти й скаржилися на неспокійний ранок.

24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.

Що відомо про вибухи в Нижньокамську?

Зазначимо, що російські радари фіксували БпЛА в напрямку Нижньокамська, зокрема із району Шереметьєвки. Також місцеві служби попереджали про загальну загрозу атаки дронів у Татарстані. Місцеві жителі повідомляли про вибухи, польоти дронів та роботу ППО.

Приліт у Нижньокамську: дивіться відео очевидців

У Нижньокамську вночі 13 вересня безпілотник упав неподалік багатоквартирного будинку. OSINT-аналітики ASTRA встановили, що дрон впав біля будинку на вулиці 30 років Перемоги, 12/19.



Осінтери визначили, де стався приліт у Нижньокамську / ASTRA

Слід уточнити, що в Нижньокамську розташовані великі нафтопереробні та хімічні підприємства, зокрема ТАНЕКО, ТАИФ-НК і Нижньокамськнафтохім.

Зауважимо, що у ніч проти 13 вересня Слов'янськ-на-Кубані в Краснодарському краї Росії теж зазнав масованої атаки дронів і ракет. Попередньо, є влучання по резервуарах місцевого НПЗ, а також могла бути уражена ТЕС. На нафтопереробному заводі спалахнула масштабна пожежа, яка, за останніми даними, продовжує розгоратися.