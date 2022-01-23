Низька видимість, сильний мороз і вітер: рятувальники радять відмовитися від походу у гори

В Україні протягом 23 січня зберігатимуться погані погодні умови. З міркувань безпеки рятувальники радять утриматися від походів у гори.

Відомо, що станом на 23 січня 08:50 на горі Піп Іван Чорногірський була хмарна погода.

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Яка зараз ситуація у горах

У горах на Прикарпатті та Закарпатті температура повітря складає -19 градусів. Вітер західний, місцями його пориви досягають швидкості 17 метрів на секунду. До того ж видимість обмежена – лише до 20 метрів.

Рекомендуємо утриматись від виходу у високогір'я,

– закликали рятувальники.



У горах погана видимість / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту

На Закарпатті зійшла лавина

У горах на Закарпатті сталася надзвичайна ситуація. 23 січня там зійшла лавина. Сталося це якраз під час спуску з гори групи туристів. У сніговій пастці опинилися 5 осіб. І хоча на момент прибуття рятувальників туристи відкопались самостійно, одна людина постраждала внаслідок потрапляння у лавину та потребувала транспортування.

На допомогу прийшли гірські рятувальники села Нижні Ворота та Пилипець. Загалом до порятунку залучили 10 осіб та 3 одиниці техніки. Зв'язок з туристами присутній.



На Закарпатті зійшла лавина / Фото ДСНС

Рятувальники попередили про сніголавинну небезпеку

Надзвичайники, посилаючись на дані синоптиків Укргідрометцентру, оголосили значну сніголавинну небезпеку третього рівня. Вона зберігатиметься протягом 22 – 24 січня у горах Львівської області. Водночас 23 – 24 січня на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей будуть снігопади та хуртовини.

Рятувальники наполегливо попереджають громадян про сніголавинну небезпеку на схилах Карпат. Снігопади та хуртовини на високогір'ї становлять пряму загрозу для життя та здоров'я туристів, які попри застереження надзвичайників вирушають у негоду в гори,

– наголосили у ДСНС.

Рятувальники повсякчас залучаються до пошуків та порятунку людей, які втрачають орієнтацію на місцевості, відходять від запланованого маршруту, або травмуються під час походу.

Повний текст публікації Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту:

Увага!!! Погіршення погодних умов! Станом на 08:50, 23.01.2022 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, (видимість до 20 метрів), вітер західний, пориви до 17 м/с, температура повітря -19 градусів. Рекомендуємо утриматись від виходу у високогір'я!