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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Низька явка: чому 21 липня голосувати прийшло настільки мало людей – висновки соціологів

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      Явка на парламентських виборах становила менше, ніж 50%
      Явка на парламентських виборах становила менше, ніж 50% / Ілюстративне фото (pixabay)

      Фахівці соціологічної групи "Рейтинг" порівняли явку у першому та другому турах президентських виборів та на парламентських виборах 2019 року в Україні із відповідними даними про явку під час минулих виборів з 1991 року.

      Центральна виборча комісія оприлюднила явку виборців, які проголосували на дострокових парламентських виборах 21 липня 2019 року в Україні. Це – 49,84%, і це – найнижча явка в історії незалежної України.

      Ось тут читайте про те, як голосували українці протягом дня на виборах Верховної Ради дня та якою була підсумкова явка

      Висновки фахівців соціологічної групи "Рейтинг"

      Експерти-соціологи вивчили дані про явку з 1991 року та дійшли кількох важливих висновків.

      ► Чергові вибори підтвердили, що на парламентські ходить менше виборців, ніж на президентські.

      ► У день виборів не за місцем реєстрації (на відпочинку чи за кордоном України) перебували від 7 до 10% виборців (період відпусток точно мав вплив на підсумкову явку).

      ► Україні дуже потрібен перепис населення. Адже досі незрозуміло, від якої бази виборців рахує явку ЦВК.

      Явка
      Порівняльна схема явки виборців із 1991 року / facebook.com/sociological.group.rating

      Фінальну явку по Україні та областях – дивіться в інфографіці 24 каналу:

      Явка

      А за кого та як голосували в областях України – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики ЦВК Соціологічне дослідження Рейтинги
      Джерело: 24 канал
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