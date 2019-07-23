Низька явка: чому 21 липня голосувати прийшло настільки мало людей – висновки соціологів

Фахівці соціологічної групи "Рейтинг" порівняли явку у першому та другому турах президентських виборів та на парламентських виборах 2019 року в Україні із відповідними даними про явку під час минулих виборів з 1991 року.

Центральна виборча комісія оприлюднила явку виборців, які проголосували на дострокових парламентських виборах 21 липня 2019 року в Україні. Це – 49,84%, і це – найнижча явка в історії незалежної України.

Ось тут читайте про те, як голосували українці протягом дня на виборах Верховної Ради дня та якою була підсумкова явка

Висновки фахівців соціологічної групи "Рейтинг"

Експерти-соціологи вивчили дані про явку з 1991 року та дійшли кількох важливих висновків.

► Чергові вибори підтвердили, що на парламентські ходить менше виборців, ніж на президентські.

► У день виборів не за місцем реєстрації (на відпочинку чи за кордоном України) перебували від 7 до 10% виборців (період відпусток точно мав вплив на підсумкову явку).

► Україні дуже потрібен перепис населення. Адже досі незрозуміло, від якої бази виборців рахує явку ЦВК.



Порівняльна схема явки виборців із 1991 року / facebook.com/sociological.group.rating

Фінальну явку по Україні та областях – дивіться в інфографіці 24 каналу:

А за кого та як голосували в областях України – читайте у матеріалі 24 каналу.