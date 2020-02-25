Низькі ціни на газ в Європі будуть ще 2 – 3 роки, – Коболєв

Протягом найближчих 2 – 3 років в Європі зберігатимуться низькі ціни на природний газ. Здешевлення ресурсу пов'язане з надлишком пропозиції зрідженого газу на ринку.

Про перспективи європейського ринку газу повідомив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

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Завдяки LNG (зріджений природний газ – 24 канал) європейський ринок газу дуже змінився у 2019 році. Ми в "Нафтогазі" очікуємо, що ці зміни будуть стійкими протягом найближчих 2 – 3 років,

– зазначив Коболєв.

За його словами, зниження цін на газ пов'язане з надлишком пропозиції зрідженого газу на ринку. Адже світовий ринок LNG перенасичений.

"Влітку проводяться великі об’єми, які ніде зберігати. Є обмежені сховища в Європі, споживачі в Азії не можуть їх зберігати, оскільки в них немає таких сховищ, а споживання падає", – додав глава правління "Нафтогазу".

Весь цей газ іде на європейський ринок. Тому там утворюється надлишок пропозиції. А це веде до зниження цін на газ.

Що відомо про зріджений природний газ? Природний вуглеводневий газ, який за нормальних температури й тиску навколишнього середовища перебуває в газоподібному стані. Однак за дуже низької температури переходить у рідинний стан, що полегшує його зберігання і перевезення. На терміналах приймання зрідженого газу реалізується його регазифікація.

Що відомо про ціни на газ в Україні