У низці областей України 17 жовтня запровадили екстрені та аварійні відключення світла. Причиною є атаки Росії по енергетиці.

У яких областях Україні діють екстрені або аварійні відключення світла – розповідає 24 Канал.

Де ввели екстрені та аварійні відключення світла?

Екстрені відключення світла запровадили у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

Аварійні відключення діють у Сумській та Кіровоградській області.

На Сумщині ГАВ діють для 1 і 2 черги споживачів.

Такі графіки застосовуються в аварійних випадках, коли за короткий термін потрібно знизити потужності, що споживаються з мережі. Це не погодинні відключення, чітких графіків немає.

Зверніть увагу! Повідомити споживачів про тривалість знеструмлення при застосуванні ГАВ неможливо. Усі обмеження діють до відміни за командою "Укренерго".