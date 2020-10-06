Результати оголосив Нобелівський комітет при Шведській академії 6 жовтня. Так, у 2020 році Нобелівську премію з фізики здобули дослідники чорних дір Роджер Пенроуз, Рейнхард Гензель та Андреа Гез.

Нобелівську премію розділили на дві частини. Одну отримав Пенроуз, іншу – Гензель та Гез. Ім'я переможців оголосили на сторінці The Nobel Prize у твіттері.

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Лауреати Нобелівської премії з фізики 2020: що про них відомо

89-річний англієць Роджер Пенроуз отримав нагороду за "відкриття того, що виникнення чорних дір є надійним прогнозом загальної теорії відносності". Науковець є автором науково-популярних книг з космологі та теорії штучного інтелекту. Він очолює кафедру математики Оксфордського університету. Крім того, Пенроуз лауреат багатьох престижних премій. Зокрема за видатні заслуги в розвитку науки королева Англії надала йому лицарський титул.

68-річного німця Рейнхарда Гензеля та 55-річну американку Андреу Гез нагородили "за відкриття супермасивного компактного об’єкту в центрі нашої галактики". Зазначимо, що науковиця-астроном Гез є професоркою кафедри фізики та астрономії у Каліфорнійському університеті. Науковою діяльністю жінка займається з 1998 року. У 2004 році за версією журналу Discover Гез увійшла в десятку провідних учених США.

Гензель закінчив Фрайбурзький та Боннський університети. Згодом працював у США. У 2010 році став головою Інституту з позаземної фізики товариства Макса Планка.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

Хто вже здобував цю нагороду раніше

У 2019 році Нобелівську премію з фізики отримав Джеймс Піблз. Його ві дзначили нагородою "за теоретичні відкриття у фізичній космології". Також престижну нагороду отримали астронавти Мішель Майор та Дідьє Келоз "за виявлення екзопланети, яка оберталася навколо зірки сонячного типу". Вони відкрили перші відомі екзопланети.

Його ві У 2018 році найпрестижнішу премію у сфері фізики отримали Артур Ешкін, Жерар Муру та Донна Стрікленд. Таку нагороду науковці отримали за "проривні досягнення у сфері лазерної фізики".

Таку нагороду науковці отримали за "проривні досягнення у сфері лазерної фізики". А от у 2017 році нобелівськими лауреатами з фізики стали Райнер Вайс, Баррі Бариш та Кіп Торн за виявлення гравітаційних хвиль детектором LIGO.

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Що відомо про Нобелівську премію