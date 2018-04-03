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Стартував продаж нових смартфонів Nokia 8 Sirocco: огляд, характеристики, ціна

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Стартував продаж нових смартфонів Nokia 8 Sirocco
Стартував продаж нових смартфонів Nokia 8 Sirocco / Офіційний сайт Nokia

Від сьогодні, 3 квітня, стартував продаж новинки від компанії Nokia – 8 Sirocco. Телефон презентували на MWC 2018, але там йому не приділили належної уваги. Хоча телефон вирізняється серед інших цікавим дизайном та непоганими характеристиками.

Samsung Galaxy S9 / S9 + був в центрі уваги MWC 2018. Основна причина чому самі ці телефони стали популярнішими, ніж інші новинки – чіп Snapdragon 845, яким обладнали нові флагмани від Samsung. Проте на конференції були представлені не менш цікаві девайси.

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Одним із смартфонів з цікавим дизайном та специфікацією став Nokia 8 Sirocco. Нова модель від компанії Nokia не змогла змагатися з флагмани від Samsung через те, що в смартфон вбудували чіп попереднього покоління, хоча інші функції, якими наділили девайс, – вражаючі.

Основні характеристики Nokia 8 Sirocco

5,5-дюймовий 2К OLED дисплей новенького Nokia 8 Sirocco прикритий подвійним 3D-вигнутим склом. Роздільна здатність дисплею – 2560 × 1440 точок. Загальний обхват скла становить майже 95%, тому можна сказати, що це шматок кристалу. Корпус смартфону виготовлений із нержавіючої сталі, яка в 2,5 рази перевищує міцність алюмінієвого сплаву серії 6000. Проте товщина Nokia 8 Sirocco складає всього 7,5 міліметрів. На задній панелі під модулем основної камери розробники розташували сканер відбитків пальців. Розміри Nokia 8 Sirocco – 140,93 x 72,97 x 7,5 міліметрів.

У продаж надійшли нові смартфони Nokia 8 Sirocco
Nokia 8 Sirocco

Новий смартфон від Nokia обладнали 8-ядерним чіпом Qualcomm Snapdragon 835 з тактовою частотою 4 х 2,45 Ггц та 4 х 1,9 Ггц та графічним чіпом Andreno 540. Телефон має 6 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованої пам’яті UFS2.1. Варто зазначити, що використання цього стандарту може привести до більш високої швидкості передачі даних і підвищення надійності накопичувачів флеш-пам'яті, зменшуючи при цьому ринкову плутанину і різноманіття адаптерів для безлічі видів карт.

У продаж надійшли нові смартфони Nokia 8 Sirocco
Компанія Nokia презентувала свій новий смартфон

Nokia 8 Sirocco працює на операційній системі Android 8.0 Oreo. Ємність акумулятора нового смартфону – 3260 міліампер годин, також він підтримує бездротову зарядку. Телефон захищений від пилу та вологи за стандартом IP67.

У продаж надійшли нові смартфони Nokia 8 Sirocco
Новий Nokia 8 Sirocco має цікавий дизайн

У продаж надійшли нові смартфони Nokia 8 Sirocco
Телефони Nokia 8 Sirocco надійшли у продаж 3 квітня

Камера та звук Nokia 8 Sirocco

Nokia 8 Sirocco має подвійну камеру з ширококутним сенсором на 12 Мп та 13-міліметровим телеоб’єктивом Zeiss на задній панелі. Другий об’єктив володіє великою фокусною відстанню (52 міліметра в еквіваленті). Також ця камера має 1,4-мікронну область, діафрагму f / 1.7, режим подвійного перегляду, професійні функції камери. Перемикання між камерами забезпечує 2-кратний оптичний зум, точно такий, як в iPhone, Galaxy Note8 та інших смартфонах з подвійними камерами. Nokia 8 Sirocco обладнаний фронтальною камерою на 5 мегапікселів.

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Смартфон має три вбудованих мікрофони, які забезпечують високий динамічний діапазон із 24-бітним аудіосигналом і дозволяють записувати звук до 132 децибел. Це забезпечує абсолютно чисте звучання без шумів навіть на найгучніших концертах.

Дивіться відео-презентацію нового смартфону від Nokia

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Ціна Nokia 8 Sirocco

Nokia 8 Sirocco надійшов у продаж сьогодні, 3 квітня. Оголошена вартість смартфону складає 748 доларів (близько 19 500 гривень)

Теги: Смартфони Техно Nokia Ціни
Джерело: 24 Канал
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