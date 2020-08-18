Нова нормандська зустріч має відбутися 28 серпня: хто візьме участь
Нова нормандська зустріч може відбутися вже 28 серпня, а участь у ній братимуть раднии глав держав. Наразі відомо про ймовірну участь голови ОПУ Андрія Єрмака й заступника голови адміністрації Путіна Дмитра Козака.
Про можливість проведення наприкінці серпня нової нормандської зустрічі в коментарі виданню Obozrevatel заявив учасник української делегації в ТКГ у Мінську Сергій Гармаш.
До слова Росія намагається переглянути свою роль у нормандському форматі: в ЄС стурбовані
За його словами, така зустріч планується на 28 серпня, а підготовка до неї вже триває. Участь від України має взяти керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. З російської сторони – Дмитро Козак.
Це ще цікавіше, як на мене. Тому що там повинен бути Козак, а він же написав, що не братиме участь. Подивимося, це буде дивно, якщо його не буде,
– підкреслив Сергій Гармаш.
За словами журналіста, якщо зберуться радники лише з трьох сторін – України, Франції й Німеччини – це означатиме, що Росія фактично вийшла з нормандського формату.
Наразі немає інформації про те, хто може представити Німеччину й Францію на переговорах. Це можуть бути радники Макрона й Меркель або представники МЗС цих держав.
Коротко про нормандський формат:
- Це такий формат переговорів, метою якого є завершення російсько-української війни на Донбасі. Крім учасників війни, у переговорах також представлені Україна й Німеччина.
- Перша зустріч відбулася ще в червні 2014 року. Після берлінської зустрічі 2016 року переговори призупинилися, а через понад три роки в грудні 2019 знову відновилися.
- За час переговорів змінилися двоє лідерів – Еммануель Макрон замінив Франсуа Олланда, а Володимир Зеленський Петра Порошенка.
- Лише Ангела Меркель і Володимир Путін брали участь у всіх зустрічах. На другій нормандській зустрічі також були прем'єри Італії й Великої Британії, а також голова Єврокомісії і президент Європейської Ради.