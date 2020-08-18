Нова нормандська зустріч може відбутися вже 28 серпня, а участь у ній братимуть раднии глав держав. Наразі відомо про ймовірну участь голови ОПУ Андрія Єрмака й заступника голови адміністрації Путіна Дмитра Козака.

Про можливість проведення наприкінці серпня нової нормандської зустрічі в коментарі виданню Obozrevatel заявив учасник української делегації в ТКГ у Мінську Сергій Гармаш.

До слова Росія намагається переглянути свою роль у нормандському форматі: в ЄС стурбовані

За його словами, така зустріч планується на 28 серпня, а підготовка до неї вже триває. Участь від України має взяти керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. З російської сторони – Дмитро Козак.

Це ще цікавіше, як на мене. Тому що там повинен бути Козак, а він же написав, що не братиме участь. Подивимося, це буде дивно, якщо його не буде,

– підкреслив Сергій Гармаш.

За словами журналіста, якщо зберуться радники лише з трьох сторін – України, Франції й Німеччини – це означатиме, що Росія фактично вийшла з нормандського формату.

Наразі немає інформації про те, хто може представити Німеччину й Францію на переговорах. Це можуть бути радники Макрона й Меркель або представники МЗС цих держав.

Коротко про нормандський формат: