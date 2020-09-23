Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що нормандський формат досягнув прогресу.

Заява Макрона щодо нормандського формату

Відповідні слова Макрон виголосив під час дебатів у форматі відеоконференції у межах 75-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Про це пише Укрінформ.

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У континентальній Європі, у зв’язку з українською кризою, нормандський формат дозволив нам разом з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель досягти прогресу,

– наголосив Макрон.

Також він у своєму виступі акцентував на ситуації щодо розв’язаної Росією війни проти України, однак висловив лише одне речення. Докладніше президент Франції розповідав про війни та конфлікти, які протікають нині в Африці, на Близькому та Середньому Сході.

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Основне про нормандський формат

Це формат переговорів, метою якого є завершення російсько-української війни на Донбасі.

У переговорах беруть участь Україна, Росія, Німеччина та Франція.

Перша зустріч "нормандської четвірки" відбулася ще в червні 2014 року.

2016 року переговори призупинили, наступна зустріч відбулася лише у 2019 році.

За підсумками останньої зустрічі в Парижі сторони домовились про обмін полоненими за принципом "всіх на всіх" та припинення вогню на сході України.

Остання зустріч зустріч радників "нормандської четвірки" пройшла 11 вересня в Берліні та тривала понад 7 годин. Україна назвала головним результатом перемовин домовленість про продовження режиму "тиші" на Донбасі. Водночас в Росії назвали зустріч безрезультатною та "без проривів".



Домовленості "нормандської четвірки", яки досягнули під час саміту в Парижі (грудень, 2019 року) / Інфографіка 24 каналу