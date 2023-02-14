Leopard 2 і танки спеціального призначення: що включає новий пакет допомоги від Норвегії

Норвегія вирішила передати Україні вісім танків Leopard 2 і до чотирьох танків спеціального призначення.

В оборонному відомстві наголосили, що наразі підтримка України є вкрай важливою та розповіли деталі нового постачання військової техніки.

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Оскільки зараз як ніколи важливо підтримати боротьбу України за свободу, ми вирішили передати Україні 8 танків і до 4 танків спеціального призначення. Кілька інших країн-союзників також вирішили передати танки,

– зазначив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

"Танковий пакет"

Зазначають, що рішення про надання танків і танків спеціального призначення було прийнято після тісного діалогу як з начальником Генерального штабу, так і з іншими європейськими країнами.

"Війна в Україні наближається до критичної фази, і вони залежать від своєчасної та суттєвої підтримки. Ми також зробимо свій внесок у навчання та підготовку українських танкістів у Польщі разом з іншими країнами-союзниками", – додав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Що відомо про допомогу від Норвегії

26 січня Норвегія оголосила про свою готовність долучитися до міжнародної передачі танків Україні.

Тип танків спеціального призначення розглядатимуть у контексті того, що найбільше потрібно Україні.

"Танковий пакет" також включатиме передачу боєприпасів та запасних частин. Крім того, Норвегія також зробить внесок у розмірі 250 мільйонів норвезьких крон до Фонду ЄС-Україна, Європейського фонду миру. Гроші будуть спрямовані на боєприпаси та запасні частини для Leopard 2.

Норвезька військова підтримка України складається з пожертвувань з наших власних запасів, внесків у міжнародні спільні зусилля, пожертвувань обладнання безпосередньо від промисловості і навчання українських військових. На даному етапі ми вважаємо абсолютно необхідним надавати допомогу з наших власних запасів. Для норвезької та європейської безпеки життєво важливо, щоб російська агресія проти України не мала успіху,

– заявив міністр оборони.

Танки передадуть ще щонайменше 8 країн

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін перерахував країни, які почали підготовку до передання Україні бойових танків Leopard 2, або дали відповідне зобов'язання, серед них: Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди.