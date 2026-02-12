Думають, що їх не дістануть: росіяни будують нову базу на Запоріжжі

Окупанти в Мелітопольському районі споруджують нову базу. Судячи з усього, там навчатимуть операторів дронів.

Про це повідомляє "Атеш". Партизанам стали відомі деталі про об'єкт, який вони взяли під цілодобове спостереження.

Що відомо про нову базу окупантів на Запоріжжі?

Її поки споруджують. Зараз там на повну потужність працює будівельна техніка.

"Атеш" фіксує будівництво нової бази окупантів у Запорізькій області. Наші агенти ведуть цілодобове спостереження за селищем Мирне (Мелітопольський район). Окупанти розгорнули там масштабне будівництво на території, яку зайняв 291-й гвардійський мотострілецький полк ЗС РФ,

– інформують у русі опору.

Координати об'єкта такі: 46.930529, 35.417587

Нова база росіян на Запоріжжі / Фото "Атеш"

Ворог зводить капітальний польовий табір, щоб розмістити особовий склад. Як розповіли партизани, особливу увагу росіяни приділяють створенню навчального кластера. Зокрема, облаштовують майданчики для навчання операторів БпЛА.

Ворог намагається створити тилову базу для підготовки резервів і операторів дронів, сподіваючись, що в глибині окупованої території їх не дістануть. Це помилка. Будівництво відбувається під нашим повним контролем, а координати вже передані Силам оборони України. Замість нових казарм окупантів чекає полум'яний "привіт",

– пообіцяли в "Атеш".

Показуємо селище Мирне на Запоріжжі

Що відбувається на окупованих територіях?