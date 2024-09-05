Нова партія фосфоритів для українського хімпрому: звідки вона насправді

У ліванському порту Тріполі на Середземному морі просто зараз судно MJ SOFIA під прапором Республіки Палау завантажується сирійськими фосфоритами, які мають бути доставлені в Україну під виглядом сировини "єгипетського" походження для компанії "Укрмінхім".

Балкер, який прийшов у Тріполі ще 24 серпня, нещодавно змінив власника і менеджера, тепер ним управляє турецька компанія SATA CHARTERING & SHIPPING. Про це заявив політолог Мар'ян Ощановський у матеріалі "Ще одне судно з підсанкційною сировиною від Асада прямує в український порт" на Цензор.НЕТ.

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"Укрмінхім" – це єдиний постачальник сировини для підприємства "Сумихімпром", найбільшого в Україні виробника добрив, що належить державі. "Сумихімпром" отримує від "Укрмінхіму" фосфорити в рамках "давальницької схеми". За надану сировину приватна компанія отримує частину мінеральних добрив, вироблених заводом. І чим дорожча буде сировина, тим більшу частку отримає посередник.

Політолог зауважує, що фосфорити із Тріполі для "Сумихімпрому" формально мають "єгипетське" походження. Але це порт розташований в Лівані, дуже близько до кордону із Сирією. В Єгипті фосфорити (phosphate rocks) добувають у центральній частині країни, в пустелі. Везти їх звідти за дві тисячі кілометрів в Ліван, щоб потім продавати ще кудись, було б логістичним пеклом. Набагато логічніше пояснення, що сировина насправді має сирійське походження. За умовами контракту "Укрмінхіму" з постачальником, ціна фосфоритів складає 107 євро за тонну. Це було б занадто дорого навіть для справжніх єгипетських фосфоритів, а сирійські коштують ще менше – близько 30 євро за тонну. Відтак, на постачанні махінатори можуть вкрасти понад 70 відсотків вартості продукції.

У матеріалі зазначають, що організатором схеми може бути неформальний радник голови державної Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, Віталій Логінов. "По суті, він представник іншого відомого "рішали" – Андрія Гмиріна, який втік за кордон після того, як отримав підозру від НАБУ за дуже схоже давальницьке шахрайство на Одеському припортовому заводі", – пише політолог.

У серпні вже відбулася спроба доставити в Україну нібито єгипетські фосфорити з Тріполі на судні HARUN BEY за контрактом із словацькою компанією Z9 Impex s.r.o.. Астрономічна вартість – 107 євро за тонну фігурувала саме в договорі між Z9 Impex та "Укрмінхімом". Про це почали писати ЗМІ, а в останніх числах серпня словацькі правоохоронці обшукали офіси Z9 в Братиславі та наклали арешт на рахунки компанії. Судно HARUN BEY уже мало погоджені дати заходу в порт Південний з 30 серпня по 5 вересня, але після обшуків і скандалу, без пояснень змінило курс і пішло до російського порту "Кавказ".

Зауважимо, що Сирія перебуває під міжнародними економічними санкціями. Більшість обмежень були застосовані проти режиму Башара Асада за воєнні злочини в ході громадянської війни. Президент Зеленський додатково ввів в дію проти Сирії санкції РНБО за участь у розкраданні українського зерна з окупованих територій.