На посаду міністра вже не повернуть: ким ще можуть призначити Федорова

Після кадрових змін у Міністерстві оборони повернення Михайла Федорова на посаду очільника відомства виглядає малоймовірним. Водночас у президентській команді можуть шукати інший формат, який дозволить залишити його в системі управління оборонною сферою.

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко у розмові з 24 Каналом припустив, які посади можуть запропонувати Федорову. Він також пояснив, за яких умов той може очолити новий напрям або навіть почати самостійну політичну діяльність.

Нова роль Федорова після Міноборони

Михайла Федорова вдруге подавати на посаду міністра оборони, найімовірніше, не будуть. Водночас у команді президента можуть шукати інший формат співпраці, який дозволить йому зберегти вплив на оборонну сферу. Посаду радника Зеленського він уже відкинув, хоча така роль може мати різну вагу: від формальної до фактичного керівництва важливим напрямом, як у випадку Олександра Камишіна та роботи "Укроборонпрому".

Не думаю, що Федорова знову подадуть на посаду міністра оборони. Але не виключаю, що для нього знайдуть інші формати роботи в президентській команді,

– пояснив Чаленко.

Одним із можливих варіантів може стати створення посади віцепрем'єра з питань безпеки та оборони, яку запропонують разом із кандидатурою нового міністра. Також Федорова можуть розглядати на посаду керівника "Укроборонпрому" після відставки Германа Сметаніна, однак через проведену корпоратизацію для цього потрібно пройти конкурс і отримати рішення наглядової ради.

Принаймні очевидно, що Федорова точно не викинули на узбіччя. Якісь формати для нього шукають,

– наголосив політолог.

Остаточне рішення залежатиме від того, чи погодиться Федоров залишитися в команді Зеленського та яку частину оборонних змін він зможе продовжити на новій посаді.

Власна політична сила Федорова

Якщо для Михайла Федорова не знайдуть прийнятної ролі в президентській команді, нинішні кадрові рішення можуть підштовхнути його до самостійної політичної діяльності. Йдеться не лише про дистанціювання від Володимира Зеленського, а й про можливе створення окремої політичної сили, яку він міг би очолити.

Те, що відбулося вчора, я все ж оцінюю як певний старт сепаратної політичної діяльності, навіть із можливістю створення окремої політичної сили без Зеленського на чолі з Федоровим. Але поки це лише потенційний сценарій,

– припустив Чаленко.

Такий сценарій поки залишається лише одним із можливих, адже багато залежатиме від того, як влада вийде з нинішньої кадрової кризи та що запропонує Федорову. Пояснення причин його відставки також не було переконливо донесене західним партнерам, через що рішення викликало додаткові питання за кордоном.

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