"Навіть з більшими повноваженнями": що Федоров може робити на ймовірній новій посаді

ЗМІ повідомляли, що колишньому міністру оборони Михайлу Федорову можуть запропонувати посаду "miltech czar". Є питання, як все виглядатиме на практиці.

Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, ще раніше говорили, що для нормалізації відносин міністра оборони та головнокомандувача варто впровадити посаду умовного "генерального інспектора" – людини, яка буде своєрідним медіатором між ними. Однак роль Федорова може бути ще ширшою.

Що таке miltech czar?

За словами Уса, miltech czar – близька до західної концепції посада. На ній потрібно буде визначати розвиток військової складової та модернізувати військо.

За Кучми та Ющенка схожа ідея існувала. Там хотіли запровадити інститут державних секретарів, аби була певна незмінність. Були люди, які працюють при міністрах. Адже міністр – політична фігура, а секретарі формально ними не є. Вони не залежать від кон'юнктури партії, а більше відповідають за напрямок роботи,

– зауважив Ус.

Якою може бути нова посада Федорова: дивіться відео 24 Каналу

Окрім цього, на ймовірній новій посаді Федоров активно комунікуватиме з Міноборони та Генеральним штабом. Паралельно він буде залучений в перемовини з партнерами та розвиток військово-промислового комплексу.

Це насправді цікаві ідеї. Однак є проблема щодо нової посади. Незрозуміло, як саме вийде розмежувати повноваження між міністром оборони, головнокомандувачем та посадовцем miltech czar.