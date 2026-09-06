У Києві офіційно вводять нові сповіщення про тривогу: коли та що зміниться

У Києві з 6:00 6 вересня запровадили диференційоване оповіщення про повітряні небезпеки залежно від їхнього виду та рівня. Відтепер сповіщення автоматично змінюватимуться за загрозами без додаткових сигналів про проміжний відбій.

Як повідомили в КМДА, за рішенням уряду містяни отримуватимуть сповіщення за новими колірними рівнями: жовтим, червоним та зеленим.

Як працюватиме нова система?

Жовтий рівень маркує дронову небезпеку, а червоний інформує про масовану дронову, ракетну або комбіновану ракетно-дронову загрозу. При цьому, зелений означає відсутність загроз.

Кожне нове повідомлення миттєво замінює попереднє та відображає актуальний рівень небезпеки. Наприклад, якщо після дронової небезпеки надходить сповіщення про ракетну загрозу, воно вважається чинним без окремого проміжного відбою.

Сигнал "Відбій" подається лише тоді, коли для столиці повністю відсутні будь-які повітряні ризики.

Де діє диференційована сирена?

Наразі нову систему оповіщення розгорнули майже в усіх районах Києва, окрім Печерського.

У Голосіївському та Святошинському районах диференціація працює частково через технічні особливості окремих територій.

На ділянках, де оновлення технічно неможливе, порядок звукового оповіщення залишається попереднім: лунатиме звичайна сирена без звукового сигналу "Відбій".

Чому у Києві змінили систему оповіщення про тривогу?

Слід зауважити, що останніми днями росіяни суттєво посилили терор української столиці. Тривоги у місті інколи оголошували по 10 разів на день через нові й нові хвилі дронів, зокрема, реактивних. Удень 5 вересня у Києві пролунали вибухи. Це сталося на тлі заяв Кремля про нібито триденну відмову від ударів по Києву.

Речник Путіна Дмитро Пєсков стверджував, що відповідну вказівку російський диктатор дав із 5 вересня через запланований приїзд до столиці українських переговорників зі США. До того ж, уночі того ж дня Київ уже зазнав атаки. Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни вперше за тривалий час цілеспрямовано били по аеропортах Києва та Борисполя.

Зазначимо, що таким способом росіяни намагалися завадити тому, щоб спецпредставники Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Києва літаком. Втім, візит американської делегації до України все ж відбувся.