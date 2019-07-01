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      Новая власть – это старая власть, или Как урегулировать ситуацию на Донбассе: версия Богдана

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      Андрей Богдан
      Андрей Богдан

      Из интервью главы президентского офиса Андрея Богдана следует, что ситуацию на Донбассе можно урегулировать, если признать за жителями региона право говорить на русском языке и вернуться к модели "региональных языков" времен закона Кивалова-Колесниченко.

      Это утверждение чиновника в точности повторяет тезисы российской пропаганды, утверждающей, что "восстание" на Донбассе началось из-за страданий по языку. Но это – ложь. На Донбассе не было никакого восстания, а было вторжение российских диверсантов, а затем и регулярных войск и предательство местных чиновников и силовиков. Вот что там было. Вот почему на освобожденных территориях Донбасса никто не говорит, что его ущемляют по языку.

      Жители Донбасса – такие же русифицированные украинцы, как и многие другие жители восточных и южных областей страны. И задача государства – вернуть им родной язык, а не содействовать сохранению позиций империи с помощью собственных законов.

      Впрочем, для кого я это все пишу? Я уж и не знаю, что должны еще сказать и сделать чиновники Зеленского, чтобы украинцы поняли: новая власть – это старая власть. Модернизированная версия Партии Регионов, чьи намерения и действия приведут к такому же кризису и краху, как и действия их предшественников.

      Автор: Виталий Портников
      Источник: Facebook

      Тем временем: Богдан предлагает референдум из-за переименования проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики Андрій Богдан мовне питання Війна на Донбасі Новини України Володимир Зеленський Публікації
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