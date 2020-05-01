Нове засідання суду у справ збитого Boeing рейсу MH17 відбудеться з деякими обмеженнями

Судовий процес у справі MH17 про збиття над Донбасом малазійського Boeing рейсу MH17 відновиться 8 червня. Однак через карантинні обмеження він відбудеться з обмеженою кількістю присутніх в залі суду.

В повідомленні суду йдеться, що крім суддів, секретарів і прокурорів в залі суду будуть присутні максимум два адвокати родичів, два захисники та обмежене число представників преси. Публічна галерея над залом суду буде зарезервована для кількох родичів.

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Окрім того, і їм доведеться дотримуватися рекомендацій нідерландських медиків щодо відстані в 1,5 метра один від одного. Також зазначається, що якщо в людини буде симптоми простуди чи температура то її в приміщення не пустять.

Всі інші зможуть стежити за засіданням суду онлайн.

Що відомо про збиття МН17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом з ракети "Бук" збили пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Лайнер здійснював рейс Амстердам – Куала-Лумпур. Загинули усі 298 пасажирів та члени екіпажу.



Офіційне слідство підтвердило, що ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас. Належала вона 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області. Російська влада традиційно заперечує причетність своїх структур до трагедії.

Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення:

колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігореві Гіркіну (Стрєлкову);

генерал-майору Сергієві Дубінському (Хмурому). Він командир розвідки "ДНР", офіцер ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак;

полковнику Олегові Пулатову (Гюрзі). Він ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску;

громадянину України Леонідові Харченку (Кроту), бойовику "ДНР".

Відзначимо, що лише Пулатов, представлений адвокатами з нідерландської фірми, яким допомагає російський адвокат Кутіна. Ніхто з них в залі суду так і не з'явився. сі четверо оголошені в міжнародний розшук.

Перша фаза суду, яка відбулася 9 та 10 березня з наступною перервою до 23 березня, була організаційною. Суд розглядав такі питання, як хто буде представлений в суді, чи готова до розгляду сама справа і так далі. Справа складається з 36 тисяч сторінок та "величезної кількості цифрових файлів, які будуть демонструватися на екрані".

Останнє судове засідання 23 березня відбулося за відсутності публіки через обмежувальних заходів, введених у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Після блоку слухань в червні, наступний блок судових днів призначений на вересень.