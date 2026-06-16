В Україні запустили нові військові контракти: скільки служити та скільки платитимуть

В Україні з 15 червня офіційно запрацювала нова система військових контрактів із чітко визначеними термінами служби. Підписати їх можуть як цивільні громадяни, так і мобілізовані, чинні військовослужбовці та контрактники.

У Силах оборони наголошують, що нововведення мають зробити військову службу більш прогнозованою та зрозумілою для кожного військовослужбовця.

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Що відомо про нові контракти?

В Україні стартувала нова система контрактної служби в Силах оборони. Відтепер військовозобов'язані та чинні військові можуть обирати один із трьох типів контрактів залежно від майбутньої спеціальності, рівня ризику та умов проходження служби.

Вони передбачають: чітко визначений термін служби, гарантовану відстрочку, оновлену систему виплат, додаткові бонуси за бойову роботу, можливість отримувати надбавки залежно від складності завдань.

Оформити перехід на новий контракт можна через застосунки "Армія+" та "Резерв+", через центр рекрутингу або безпосередньо через військову частину.

Піхотно-штурмовий контракт

Це контракт для військових, які безпосередньо виконують бойові завдання на передовій. Саме він передбачає найбільші виплати серед усіх доступних варіантів.

До цієї категорії належать:

піхотинці;

штурмовики;

бойові медики;

навідники;

механіки-водії;

стрільці;

гранатометники;

кулеметники;

оператори протитанкових комплексів;

командири бойових машин та інші військові спеціальності, які беруть участь у контактному бою.

Термін контракту становить 14 місяців. Згодом дається гарантована відстрочка після завершення – від 6 місяців.

Середній рівень виплат – близько 300 тисяч гривень на місяць, максимальне грошове забезпечення може сягати 460 тисяч гривень щомісяця.

Також існує система додаткових виплат: 10 тисяч гривень за кожен день перебування на бойових позиціях, 20 тисяч гривень за день виконання завдань із відновлення або утримання позицій, 40 тисяч гривень за день участі у штурмових діях. Наприклад, військовослужбовець, який провів на позиціях 20 днів протягом місяця, може отримати понад 230 тисяч гривень.

Також за кожен місяць служби на передовій військовий отримує додатково три місяці відстрочки після завершення контракту. Якщо боєць сумарно провів на позиціях п'ять місяців, його відстрочка може зрости до 21 місяця.

Бойовий контракт

Цей тип контракту розрахований на фахівців, які виконують складні та небезпечні бойові завдання, але не завжди перебувають безпосередньо в окопах на першій лінії.

Контракт можуть укладати:

оператори FPV-дронів;

пілоти розвідувальних та ударних безпілотників;

оператори наземних роботизованих комплексів;

оператори морських безекіпажних систем;

артилеристи;

мінометники;

оператори РЕБ;

оператори РЕР;

сапери;

фахівці протиповітряної оборони;

зв'язківці;

бойові медики.

Основні умови:

термін служби – 24 місяці;

гарантована відстрочка після завершення контракту – від 6 місяців;

рівень виплат – від 30 до 120 тисяч гривень щомісяця залежно від характеру служби.

Також можливі додаткові надбавки. Зокрема, 30 тисяч гривень на місяць за управління та забезпечення бойових дій, 50 тисяч гривень на місяць за роботу на командних пунктах та 100 тисяч гривень на місяць під час виконання бойових завдань.

Якщо військовий цього контракту працює безпосередньо на першій лінії фронту, для нього починають діяти ті самі надбавки та система відстрочок, що й для піхотно-штурмового контракту. За кожен місяць виконання бойових завдань воїн отримує додатковий місяць відстрочки після завершення служби.

Базовий контракт

Третій тип контракту орієнтований на військовослужбовців тилових та небойових спеціальностей.

Серед посад:

бухгалтер;

діловод;

автомеханік;

майстер із ремонту техніки;

водій;

кухар;

начальник складу;

працівники штабів;

військові навчальні заклади;

інші підрозділи забезпечення.

Термін служби становить 24 місяці. Опісля надається гарантована відстрочка терміном у 6 місяців. Мінімальна виплата становить 30 тисяч гривень на місяць. Загальний діапазон грошового забезпечення – від 30 до 70 тисяч гривень.

Для військових тилових спеціальностей передбачена окрема надбавка у розмірі 10 тисяч гривень на місяць за виконання завдань із забезпечення функціонування війська та захисту тилових регіонів.

Які бонуси можуть отримати усі військові?

Незалежно від типу контракту військовослужбовці можуть розраховувати на додаткові винагороди. Серед них:

від 27 до 33 тисяч гривень одноразово за підписання першого контракту;

щорічна допомога на оздоровлення від 20 тисяч гривень;

100 тисяч гривень за кожного взятого в полон окупанта;

15 тисяч гривень за знищення противника у контактному бою.

У Міністерстві оборони наголошують, що вже в липні нові виплати за червень отримають усі військовослужбовці незалежно від того, чи підписали вони новий контракт. За словами урядовців, це лише перший етап масштабної реформи, яка має зробити проходження військової служби більш справедливим, передбачуваним та зрозумілим для українців.