Україна готує нові гуманітарні місії на тимчасово окуповану частину Херсонщини для евакуації цивільних. Основні зусилля зосередять на Олешківській громаді завдяки посередництву США.

Як повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, під час візиту до Вашингтона він провів перемовини щодо розширення гуманітарних коридорів безпосередньо з командою Меланії Трамп.

Про що говорили сторони?

Сторони зосередилися на механізмах допомоги цивільному населенню в тих районах, де досі зберігається найскладніша ситуація.

За словами омбудсмана, ключовим напрямом майбутньої роботи визначено тимчасово окуповані території Херсонської області.

Передусім ідеться про Олешківську громаду, жителі якої перебувають на межі виживання без належного доступу до базових життєвих ресурсів.

Переговори у Вашингтоні та порятунок людей

Дмитро Лубінець підкреслив вирішальну роль американського посередництва у досягненні домовленостей щодо порятунку цивільних громадян на заблокованих територіях.

Посередництво американської сторони сприяє позитивному результату. Це показала перша місія з порятунку жителів Олешок,

– наголосив посадовець.

Він зауважив, що природна лінія розмежування річкою створює додаткові умови для реалізації безпекових домовленостей на Херсонщині, на відміну від зон активних контактних бойових дій на сході країни.

Контекст попередньої гуманітарної операції

Як уже повідомлялося на нашому сайті, наприкінці жовтня та на початку листопада за сприяння першої леді США вдалося погодити локальний режим тиші навколо Олешок.

Тоді завдяки перемир'ю фахівці розмінували шляхи, доправили вантажі першої необхідності та безпечно евакуювали майже 800 людей.

Раніше ми також розповідали, що після завершення тієї операції представники України провели зустріч у Білому домі. Під час заходів першій леді США передали орден княгині Ольги I ступеня від президента Володимира Зеленського за її внесок у порятунок українців.