За судном стежили: нові подробиці затримання українських моряків у Туреччині

Турецькі правоохоронці затримали в порту Іскендерун судно MSC CAPUCINE R, в екіпажі якого – 24 українці та 1 громадянин іншої країни. Це сталося ще 10 липня, наступного ж дня капітана та ще 3 моряків взяли під варту.

А звинувачують чоловіків у контрабанді наркотиків. Журналісти поспілкувалися з дружинами затриманих моряків, і ті розповіли відомі їм подробиці затримання українців.

Детальніше про інцидент У Туреччині затримали судно з українцями: моряків підозрюють у контрабанді наркотиків

Судно з українськими моряками в Туреччині відстежували

Дружини затриманих українських моряків у Туреччині розповіли, що з тими, кого взяли під варту, зв'язку немає.

Жінкам відомо, що з корабля начебто зняли контейнер, у якому знайшли наркотичні речовини – 176 кілограмів.

8 липня судно MSC Capucine R прибуло до порту Іскендерун. Того ж дня на борт піднялися правоохоронці. Вони вказали на один з опломбованих контейнерів – а коли відкрили його, то знайшли наркотики.

Цей контейнер йшов з Бразилії, судно Capucine R було вже п'ятим за рахунком на його шляху. Завантажили контейнер у Валенсії. За словами поліції, сказаних старпому, вони відстежували контейнер весь його шлях,

– розповіла одна з жінок.

Увесь молодший склад команди одразу забрали на допит. Потім їх повернули на борт, а забрали капітана і його помічників. Вони й зараз перебувають під вартою.

Мобільні телефони та паспорти забрали у всіх членів екіпажу. На судно ж наклали арешт.

Дружини затриманих моряків скаржаться, що юристи, надані страховою компанією, "не справляють враження професіоналів". Тим часом зв'язку зі своїми чоловіками вони не мають.

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