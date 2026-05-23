До кінця травня вступлять у дію нові правила бронювання: що буде із заброньованими зараз

В Україні вже влітку 2026 року можуть змінитися правила бронювання військовозобов’язаних. Компанії повинні будуть повторно підтвердити свою критичність, а ті підприємства, які не відповідатимуть новим критеріям, ризикують втратити цей статус.

Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев під час ефіру телемарафону "Єдині новини".

Що буде з компаніями та працівниками після змін правил бронювання?

За словами міністра, протягом червня центральні органи влади та регіональні адміністрації мають переглянути критерії критично важливих підприємств. Після цього у липні – серпні компанії повинні будуть перепідтвердити свій статус.

Ті підприємства, які не відповідатимуть оновленим вимогам, можуть втратити критичність, а разом із нею – і можливість бронювати працівників.

За червень міністерства оновлять свої критерії, і за липень-серпень компанії мають перепогодити свої критичності. Таким чином, це рівно те саме, що і відбувалось на початку 2025 року, коли за три місяці перепогодили свої критичності компанії. Цей процес вже проходили, він відносно стандартний, тому ми розуміємо, що за літо ми зможемо оновити ці всі критичності. Ті компанії, які не пройдуть по критеріях до кінця літа, будуть позбавлені критичності,

– пояснив Соболев.

Також після набуття чинності нових правил компанії повинні будуть привести кількість заброньованих працівників у відповідність до нових квот.

Наразі в Україні заброньовано понад 1,3 мільйона людей. За словами міністра, ця цифра впродовж останніх років коливалася у межах 1,1 – 1,3 мільйона осіб.

Які ще зміни запровадять і коли вони набудуть чинності?

Однією з головних змін стане новий підхід до працівників, які працюють за сумісництвом. Наразі таких військовозобов’язаних можуть враховувати у квоті бронювання одразу на кількох підприємствах.

Через це деякі компанії фактично збільшували кількість військовозобов’язаних у своїх списках і могли бронювати більше працівників, ніж дозволяє квота у 50%. Після змін робітник зможе враховуватись лише в одному підприємстві. При цьому працювати за сумісництвом не заборонятимуть.

Крім того, для більшості підприємств планують підвищити зарплатний критерій для бронювання – приблизно до 25 тисяч гривень. Водночас для прифронтових територій залишать чинний поріг у 21 600 гривень.

За словами Соболева, постанову з новими правилами планують опублікувати до кінця травня. Після цього через 10 днів запрацюють зміни щодо працівників за сумісництвом – орієнтовно у середині червня.