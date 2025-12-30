Нові правила для військовозобов'язаних: у ТЦК пояснили, який документ тепер головний

В Україні впровадили нові правила для військовозобов'язаних. Відтепер чоловікам більше не обов'язково носити паперові документи, якщо у них є активний QR-код у застосунку "Резерв+".

Про це інформує 24 Канал із посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП.

Які зміни відбулись у законодавстві?

В Україні триває цифровізація військового обліку, однак між громадянами та військовими ТЦК досі виникають непорозуміння, щодо того, який документ вважається "справжнім".

Працівники центрів комплектування наголошують – електронний формат повністю зрівняли у правах із паперовим.

Фактично електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) має таку ж юридичну силу, як паперовий військовий квиток чи приписне посвідчення. Чоловіки можуть не носити із собою паперові документи, якщо у них активний застосунок "Резерв+" чи сформовано витяг у "Дії", де відображається QR-код.

Під час перевірки достатньо відкрити застосунок та показати активний QR-код. Після зчитування пристроєм працівник ТЦК одразу бачить наявність відстрочки чи бронювання.

Довідково! Вимагати додатково паперовий документ інспектори не мають права.

У ТЦК наголошують, що такі зміни значно зменшать бюрократичне навантаження.

У яких випадках паперові документи все ж необхідні?

Є певні ситуації, у яких не обійтись без паперового варіанту документів.

Якщо телефон розрядився, немає інтернету чи застосунок не працює, потрібно показати паперові документи. Якщо це буде неможливо, військовозобов'язаного можуть затримати для перевірки даних.

Також, якщо військовозобов'язаний давно не оновлював дані й в реєстрі "Оберіг" про нього немає інформації, електронний документ вважається не дійсним – тоді діє лише паперовий варіант. Військовозобов'язаних із такою проблемою запросять у ТЦК для оновлення даних у базі.

