"Рупори Кремля": ГУР та ЦПД викрили нових російських пропагандистів

Українські розвідники оприлюднили дані шістьох російських публічних осіб, яких називають учасниками інформаційної війни проти України. Інформацію про них внесли до розділу "Рупори Кремля" порталу War&Sanctions.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Що відомо про викриття нових пропагандистів?

Відомство спільно з Центром протидії дезінформації оприлюднило дані про шістьох російських публічних осіб у розділі "Рупори кремля" на порталі War&Sanctions. Усі ці фігуранти беруть безпосередню участь в інформаційній та технологічній війні проти України.

Серед оприлюднених діячів – розробник безпілотних систем і автор телеграм-каналу "разработчик БпЛА" Сєрґєй Товкач. Він публікує матеріали з районів бойових дій, організовує збори коштів для окупантів та надає технічні поради щодо застосування дронів проти Збройних Сил України. Також до бази потрапив Алєксєй Чадаєв – політтехнолог і радник міністра транспорту Росії, який є одним із ключових організаторів технологічного забезпечення російської армії у сфері БпЛА.

Окрім них, у базі опинився пропагандист Роман Ґолованов – ведучий ресурсів "соловьев live" і "спас", а також кореспондент "комсомольської правди". Він активно поширює релігійну дезінформацію та фейки про нібито "гоніння на православну церкву" в Україні.

Загалом розділ "Рупори кремля" вже містить відомості про майже дві сотні представників російської інформаційної машини. Вони виправдовують воєнні злочини, маніпулюють фактами про події на фронті та намагаються впливати на громадську думку в багатьох країнах світу.

Українські відомства закликають міжнародних партнерів негайно застосувати персональні санкції проти викритих осіб, заблокувати їхні фінансові активи, заборонити в'їзд і повністю припинити будь-яку комерційну чи медійну співпрацю.

Нагадаємо, Росія продовжує використовувати 26 суден для перевезення нафти, нафтопродуктів, скрапленого газу та викраденого українського зерна, повідомили в ГУР. Водночас 18 із цих суден не перебувають під санкціями країн-партнерів України.