У російських підручниках прибрали згадки про Україну та замовчують справжнє походження Гоголя

У російських шкільних підручниках з літератури відтепер більше не згадується українське походження Миколи Гоголя. Там також зникають будь-які згадки про Україну.

Видавцям наказали прибрати слова "Україна" та "Київ". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на опозиційне російське медіа "Верстка".

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Росія прибирає Україну зі своєї освіти

Як повідомила колишня працівниця видавництва "Просвєщєніє", яке займається розробкою навчальних матеріалів, редакторам було прямо вказано вилучити з текстів назви "Київ", "Україна" та інші.

Є президентське доручення написати єдині підручники. Шукали авторський колектив для роботи – всі пристойні люди, звісно, відмовили, – зазначила вона.

Зокрема, у підручниках для 5, 7 і 9 класів повністю прибрали інформацію про те, що Гоголь народився у Великих Сорочинцях Полтавської губернії – нині це територія України.

У виданні йдеться про те, що з повісті Гоголя "Ніч перед Різдвом" теж прибрали згадку про Україну.

Крім того, у версії для п’ятикласників змінили фрагмент, у якому йшлося про те, що "Гоголь познайомився з народним життям і побутом українського села, палко полюбив українські казки, пісні, перекази". Зараз слова про "українське" у цьому шматку тексту зникли.

Журналісти зазначають, що школярам у Росії часто подають образ Гоголя виключно як російського письменника. Натомість у програму повертають твори радянської епохи, зокрема романи "Як гартувалася сталь" Миколи Островського і "Молода гвардія" Олександра Фадєєва.