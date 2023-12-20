Такі події складають ланцюжок до повного розвалу Росії, вважає політолог Олег Лісний. У розмові з 24 Каналом він наголосив, що наразі так звані прибічники Путіна поступово втрачають свої статки.

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Кроки до розвалу Росії

Росіяни залишилися без яєць. Тиждень тому у Бєлгородській області обмежили продаж даної продукції до двох десятків в одні руки. У Кремлі ж "все йде за планом", але вже з 1 січня 2024 року планується імпорт з Туреччини та Ірану, аби перекрити дефіцит.

"Такі ситуації я називаю "чорними лебедями". Де тонко – там і рветься. Курей треба годувати, своїх кормів не вистачило. Царю довелося "челобитну" подавати. На таких ситуаціях і валяться імперії. Згадаємо повстання в Росії – там не ідеї були: або цигарки подорожчали, або горілку не завезли. Тут можемо замінити на будь-який продукт", – відзначив політолог.

Разом з цим потроху працюють і санкції. Вони спочатку уражають певні категорії, аби у фіналі це був остаточний удар. Так, днями Євросоюз запровадив 12-й пакет санкцій проти Росії, які почнуть діяти вже з 1 січня 2024 року. Зокрема, розширено заборону на транзит всіх товарів, які використовуються на полі бою, у бан потрапили російські діаманти, 147 фізичних та юридичних осіб отримали персональні обмеження.

Чи спонукатиме це росіян до певних дій проти Путіна? Олег Лісний вважає, що наразі ні. Оскільки в них ще є страх безпосередньо перед Путіним та перед владою без нього.

"Вони гуртуватимуться біля Путіна, але недовго. Такі санкції вибиватимуть впевненість в майбутньому. У них майно і гроші заховані були на Заході. Кожну копієчку можна прорахувати і нерухомість. Зараз у них забирають майбутнє. Удар за ударом і мінімальний спрацює як вирішальний. Тобто це працює в перспективі", – пояснив він.

Санкції і бойкот Росії: актуальні події